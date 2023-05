Spazio ai buoni sentimenti nelle prossime puntate di Terra Amara. Proprio quando il rapporto tra Demir e Hunkar sembrerà giungere a un punto di non ritorno, madre e figlio metteranno da parte l'orgoglio e faranno pace. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, mentre tutta la famiglia Yaman sarà in pena per la vita del piccolo Adnan che si sparerà accidentalmente con un'arma lasciata incustodita da Demir, la madre si avvicinerà al figlio affermando di non aver mai smesso di volergli bene. Tra i due si aprirà un dialogo durante il quale Demir racconterà alla madre che il padre, in punto di morte, gli ha chiesto di prendersi cura di Sevda, la donna per la quale avrebbe voluto interrompere il suo matrimonio con Hunkar.

Madre e figlio ai ferri corti

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla ritrovata pace tra Demir e Hunkar. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Hunkar trasgredirà le regole del figlio portando Leyla e Adnan a far visita a Zuleyha. Dopo averlo scoperto, Yaman porterà i suoi figli lontano da tutto e tutti, e li consegnerà alle cure di Sevda, l'ex amante del defunto padre. Chiaramente per Hunkar sarà uno shock sapere che in tanti anni il figlio è rimasto in buoni rapporti con colei che ha messo in pericolo il suo matrimonio.

Sentendosi tradita, la matrona caccerà il figlio dalla tenuta, ma la guerra sarà solo all'inizio visto che Hunkar rinnegherà il figlio davanti a tutto il paese durante le nozze di Sabahattin e Julide.

Per tutta risposta Yaman comprerà una casa a Sevda e chiederà rispetto per colei che considera come una seconda madre. Nel frattempo Hunkar si avvicinerà a Zuleyha, ma darà nuovamente la possibilità al figlio di tornare ad abitare alla tenuta.

Demir apre il suo cuore a Hunkar

Ben presto Demir verrà a sapere, proprio attraverso Zuleyha, che ormai Yilmaz sa di essere il vero padre di Adnan e per dimostrare la sua autorità organizzerà una festa per fra circoncidere il figlio contro il volere della moglie.

Anche Yilmaz farà presente con forza di essere contrario, ma durante uno scontro tra i due uomini Adnan si ferirà con una pistola lasciata incustodita da Demir.

Nei momenti concitanti in cui si temerà per la vita del bambino, Hunkar si avvicinerà al figlio senza nascondere il suo affetto, così Demir aprirà il suo cuore alla madre confessandole di aver seguito le volontà paterne nel non lasciare da sola Sevda.

Allo stesso modo Hunkar confesserà di non aver concesso il divorzio al marito per non intaccare la tranquillità del figlio. Insomma i due si ritroveranno, ma la pace è destinata a durare poco, visto che una nuova tragedia sarà dietro l'angolo.