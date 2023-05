Un posto al sole prosegue con una settimana ricca di colpi di scena e le anticipazioni dal 29 maggio al 1° giugno annunciano in primo piano l'arrivo di Ida. La madre del piccolo Tommy avrà un faccia a faccia con Lara che sarà in seria difficoltà quando si ritroverà la giovane donna a Palazzo Palladini. A notare la presenza di Ida saranno Raffaele e Silvana che si incuriosiranno per la nuova arrivata. Lara, invece, farà di tutto per far ripartire la madre di Tommaso in Polonia, ma non sarà semplice.

Anticipazioni Un posto al sole: Ida fa tremare Lara con il suo arrivo

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che nella settimana dal 29 maggio al 1° giugno, Ida arriverà a Napoli con aria smarrita e si dirigerà verso Palazzo Palladini. Ad accoglierla ci sarà Raffaele e sarà a lui che in un italiano stentato chiederà di parlare con la signora Lara Martinelli. Il portiere comunicherà a Lia che la donna non vive al palazzo, ma è ospite del dottor Ferri. Nel frattempo, Silvana dirà a Roberto che una ragazza polacca, Ida Kovalenko, cerca Lara: a quel punto la signora Martinelli inizierà a tremare.

Anticipazioni settimana dal 29 maggio al 1° giugno: Ida chiederà di vedere Tommaso

Le puntate di Un Posto al sole dal 29 maggio al 1° giugno vedranno in primo piano il viaggio di Ida verso Napoli.

Ida andrà a Palazzo Palladini decisa a riabbracciare e riprendersi suo figlio, ma incontrerà Lara che non avrà nessuna intenzione di assecondarla. All'arrivo di Ida, la signora Martinelli sarà impietrita dalla paura di perdere Roberto proprio dopo averlo riconquistato e scenderà nell'atrio. Qui Lara farà subito presente alla madre di Tommaso che non avrebbe dovuto recarsi fin lì, ma avrebbero preso un appuntamento altrove.

La giovane donna sarà frastornata dalle parole e dall'atteggiamento della signora Martinelli.

Lara proverà a liberarsi di Ida convincendola a ripartire

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che Ida avrà un colloquio con Lara nell'atrio di Palazzo Palladini. La donna non esiterà a chiederà di vedere il suo bambino, ma la signora Martinelli rifiuterà categoricamente, dicendo che Tommaso dorme e il dottor Ferri è molto impegnato.

Ida non reagirà con forza al rifiuto di Lara, ma la seguirà in giardino per parlare più tranquillamente con lei. Raffaele, intanto, guarderà incuriosito verso le due donne. Cosa succederà adesso? La signora Martinelli non avrà nessuna intenzione di cedere alle richieste di Ida e farà di tutto per farla ripartire in Polonia, ma Raffaele o Silvana riusciranno ad andare più a fondo alla questione? Sicuramente tutto cambierà e il piano di Lara avrà ormai le ore contate.