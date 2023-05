La settimana dal 29 maggio di Un posto al sole si aprirà con una puntata di attesa per i telespettatori. Ida sarà a un passo da Palazzo Palladini, mentre Lara sarà sempre più unita a Roberto grazie alla presenza del piccolo Tommaso. La signora Martinelli non avrà idea di quello che potrebbe accadere di lì a poco. Marina, invece, sarà ancora in viaggio, lontana dal marito. Ci sarà spazio anche per Manuela che avrà un altro riavvicinamento con Niko, ma si tratterà dell'ennesima delusione: per la ragazza sarà alle porte un nuovo incontro che le farà guardare la vita da un'altra prospettiva.

Anticipazioni Un posto al sole: Marina lontana da Napoli, Lara sempre più vicina a Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 29 maggio raccontano che la vita di Roberto Ferri sarà sempre più vicina a quella di Lara. La presenza del piccolo Tommy continuerà a fare da collante tra la signora Martinelli e Ferri, e il viaggio di Marina lontano da Napoli non farà altro che migliorare ulteriormente la situazione di Lara. Sembrerà quasi che Ferri si sia dimenticato della moglie, visto che sarà concentrato sulla sua nuova famiglia e su quello che crede suo figlio. Presto, però, tutto cambierà, perché Ida sarà a un passo da Palazzo Palladinie le sue intenzioni saranno quelle di riprendersi suo figlio a tutti i costi.

Come farà la signora Martinelli a risolvere questo problema? Lara non si aspetterà l'arrivo della madre di Tommaso, perché sarà convinta di essere riuscita a liberarsi di lei.

Anticipazioni puntata di lunedì 29 maggio: Manuela delusa da Niko

La puntata di Un posto al sole che andrà in onda lunedì 29 maggio vede Ida al centro dei riflettori.

La donna starà per arrivare a Palazzo Palladini, mentre Marina sarà in viaggio e la sua lontananza da Roberto avrà le sue conseguenze. Sarà davvero così? Nel frattempo ci saranno dei cambiamenti anche nella vita di Manuela: proprio quando la ragazza sarà rassegnata all'idea di voltare pagina in ambito sentimentale e concentrarsi solo nello studio, arriverà nuovamente Niko a scombussolare la sua vita.

Manuela farà un incontro che potrebbe cambiare la sua vita sentimentale

Le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 29 maggio rivelano che Manuela tornerà a pensare che tra lei e Niko possa nascere di nuovo qualcosa. Per la sorella di Serena, però, si tratterà dell'ennesima delusione che la farà stare di nuovo male. Nella vita di Manuela, tuttavia, sta per affacciarsi un nuovo incontro che potrebbe portarla davvero a dimenticare Niko e mettere da parte il suo desiderio di tornare a vivere una storia d'amore con lui. Le trame non specificano ancora se si tratti di una persona che la ragazza già conosce o se ci sarà un nuovo arrivo.