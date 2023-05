Anche se mancano ancora mesi all'inizio della nuova edizione di Uomini e donne, in rete già circolano le prime ipotesi sul cast che la animerà. Se i veterani Gemma e Armando sarebbero quasi certi della riconferma, altri membri del parterre avrebbero poche sicurezze a riguardo. Per il dispiacere del pubblico, ad esempio, si dice che Elio Servo potrebbe non riprendere posto tra i cavalieri del Trono Over, così come Carla Belotti tra le dame.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Al momento sono Gianni e Tina gli unici confermati per il cast 2023/2024 di Uomini e Donne: è stata la stessa Maria De Filippi a dirlo in tv prima di chiudere l'edizione che ha intrattenuto il pubblico da settembre a maggio.

Il resto dei personaggi che animeranno le nuove puntate del dating-show, non sarà svelato prima dell'inizio delle riprese (attualmente previste per fine agosto), per questo in rete circolano diverse teorie su chi potrebbe lasciare il parterre al rientro dalle vacanze.

Stando alle voci che impazzano sul web in questi giorni, a non essere certi della riconferma sarebbero almeno tre protagonisti dell'ultima stagione: Elio Servo, Roberta Di Padua e Carla Belotti, infatti, potrebbero abbandonare il format per fare spazio a volti nuovi e più motivati nel cercare l'anima gemella.

I rumor sui protagonisti di Uomini e Donne

L'indiscrezione sul possibile addio di Roberta al Trono Over, è arrivata dopo quella sull'incontro romantico che avrebbe avuto con Andrea Foriglio dopo la fine di Uomini e donne.

Secondo a quello che si vocifera in rete da qualche giorno, infatti, Di Padua avrebbe iniziato una segreta frequentazione con il corteggiatore che Nicole Santinelli a rifiutato alla scelta, preferendogli Carlo Alberto Mancini.

Qualora tra i due sbocciasse davvero un sentimento, è scontato che lei non parteciperebbe alle registrazioni della prossima edizione del dating-show.

Visto che mancano ancora almeno tre mesi alla riapertura degli studi Elios, però, può accadere di tutto e la redazione potrebbe decidere di riconfermare oppure no una delle protagoniste del cast più longeve e più sfortunate in amore.

Chi dovrebbe restare a Uomini e Donne

Per quanto riguarda Carla Belotti, è stata al centro delle dinamiche dell'ultima edizione di Uomini e Donne soprattutto per la breve ma turbolenta frequentazione con Biagio Di Maro.

Il pubblico, infatti, ricorda la dama per le tante liti che ha avuto in studio sia col cavaliere napoletano che con le colleghe che non la pensavano come lei.

A lasciare il parterre, però, potrebbe essere anche uno dei protagonisti indiscussi della seconda parte di stagione: Elio Servo, l'imprenditore che ha monopolizzato intere registrazioni discutendo animatamente soprattutto con Tina Cipollari. Gli scontri tra i due hanno regalato ascolti record al dating-show ma, nonostante ciò, si vocifera che l'uomo potrebbe non figurare nelle puntate di settembre.

Andrebbero verso la riconferma, invece, tutti gli altri veterani del cast: Armando Incarnato, Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri dovrebbero riprendere posto agli Elios dopo l'estate, ovviamente se dovessero essere ancora single quando ricominceranno le riprese.

La 73enne ha già fatto sapere che potrebbe rimanere in tv anche altri 10 anni, anche perché il suo unico obiettivo è quello di innamorarsi dopo tante storie finite male.

Indiscrezioni ancora tutte da confermare, infine, sostengono che Giorgio Manetti sarebbe pronto a rivestire i panni di cavaliere del Trono Over, così come Barbara De Santi quelli di dama del programma di Maria De Filippi.