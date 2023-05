Venerdì 9 giugno Un posto al sole non andrà in onda per lasciare spazio alla Diamond League di atletica leggera, ci sarà però un doppio appuntamento il giovedì 8. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 5 all'8 giugno, rivelano che verrà dato spazio ad altri personaggi rispetto alle scorse settimane. In particolare Clara ed Eduardo sembreranno vivere un momento di forte avvicinamento, proprio mentre Alberto avrà l'occasione di flirtare nuovamente con Diana.

Nel frattempo Giulia capirà di provare ancora qualcosa per Luca De Santis, ma sarà ignara del fatto che il medico nasconde un segreto sulle sue condizioni di salute.

Per finire ci sarà spazio anche per una vicenda più leggera con Franco Boschi e Nunzio che faranno una graditissima sorpresa ad Otello.

Un posto al sole, trame 5-8 giugno: Alberto flirta con Diana

Nelle prossime puntate di Upas, Alberto (Maurizio Aiello) avrà modo di incontrare nuovamente l'architetto Diana Della Valle (Sara Zanier). Le anticipazioni, degli episodi in onda a giugno, rivelano che i due si troveranno a dover interagire per motivi esclusivamente professionali, tuttavia l'avvocato Palladini approfitterà della situazione per corteggiare nuovamente l'affascinante donna.

Nel frattempo Clara (Imma Pirone), ignara di cosa stia accadendo, inizierà a riflettere seriamente sui sentimenti che prova per il suo ex compagno.

La donna però non sarà sola e potrà contare sul supporto di Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna). Quest'ultimo aveva già mostrato interesse per la ragazza e quest'evento potrebbe rappresentare quindi l'inizio di una nuova relazione sentimentale.

Anticipazioni dal 5 all'8 giugno: Giulia si riavvicina a Luca

Sempre in tema sentimentale ci sono importanti novità in merito a Luca (Luigi Di Fiore) e Giulia Poggi (Marina Tagliaferri).

Quest'ultima capirà di provare ancora qualcosa per l'uomo, nonostante siano passati molti anni, tuttavia cercherà di celare i suoi sentimenti.

Nel frattempo il dottor De Santis farà di tutto per nascondere un grave problema di salute che lo affligge. Le anticipazioni confermano quindi che il nuovo primario del San Filippo soffra di una patologia seria, ma non rivelano ancora di cosa possa trattarsi.

Franco e Nunzio fanno una sorpresa ad Otello

Franco (Peppe Zarbo) e Nunzio (Vladimir Randazzo) uniranno le loro forze per fare una splendida sorpresa ad Otello (Lucio Allocca). Le anticipazioni non aggiungono altro, ma è lecito pensare che possa trattarsi della moto che l'ex vigile Testa voleva rimettere in sesto e che desiderava tantissimo.