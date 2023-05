È stato un saluto molto particolare e commovente quello che Massimo Gramellini ha voluto dedicare al suo pubblico nel corso dell'ultima puntata del talk show "Le Parole", andata in onda lo scorso 27 maggio su Rai3.

Il discorso del giornalista è sembrato essere più un addio che un arrivederci alla prossima stagione televisiva. Se fosse realmente così, la televisione pubblica perderebbe un altro importante volto dopo l'addio di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Lucia Annunziata. L'ultima puntata de "Le Parole" si è conclusa con un applauso collettivo, il coinvolgimento di tutto il cast del programma e i titoli di coda che hanno lasciato intendere un'uscita di Gramellini da Mamma Rai il prossimo ottobre.

Massimo Gramellini saluta il suo pubblico: 'Buona estate'

Nell'ultima puntata del talk "Le Parole", sono stati ospiti in studio Giovanna Botteri, Saverio Raimondo, Roberto Vecchioni e Jacopo Veneziani. Ogni ospite ha detto la sua, lasciando tuttavia il discorso finale al conduttore Gramellini, il quale ha deciso di dedicare il discorso finale al tema della politica; il giornalista non ha mancato di lanciare qualche frecciatina allo stesso mondo politico e alla sua ingerenza nella televisione pubblica. Rivolgendosi al pubblico, Massimo Gramellini ha notato come esso sia aumentato e che mai come quest'anno ha notato l'esistenza di una "connessione sentimentale" tra lui e gli spettatori. Il conduttore ha poi spiegato come il suo programma non è un'arena in cui avvengono scontri e litigi, ma lo ha comparato a un incontro tra amici che si svolge ogni sabato sera in cui ci si racconta come si è trascorsa la settimana, si ride, si scambiano opinioni e, se capita, si piange anche.

Il presentatore televisivo ha concluso riferendosi al pianto: "Prima di farne uno anche adesso salutiamoci con un sorriso. Buona estate".

'Le Parole' potrebbe chiudere i battenti

Il discorso di Gramellini potrebbe essere un indizio su una presunta chiusura del suo talk show e il suo addio alla tv di stato. Tv Blog ha peraltro fatto notare come nel 2022 lo stesso giornalista avesse salutato gli spettatori dando loro appuntamento alla prossima stagione estiva.

Tuttavia, questa volta Gremallini non ha lasciato trasparire la medesima possibilità, almeno stando alle sue affermazioni. Il suo non è sembrato essere il comportamento di un conduttore che saluta il suo pubblico per poi rivederlo la prossima stagione televisiva. Roberto Vecchioni ha provato a menzionare un eventuale ritorno del programma in autunno, ma le sue parole non sono state sostenute dagli altri ospiti presenti in studio. Al momento, nulla è sicuro dunque.