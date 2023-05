Un posto al sole andrà in onda dal 5 all'8 giugno con una settimana corta e una puntata doppia il giovedì. Secondo le anticipazioni in primo piano torneranno Clara e Alberto, che vivranno con rassegnazione la loro separazione. Palladini proverà a riavvicinarsi a Diana, mentre Clara troverà conforto in Eduardo che approfitterà della situazione. Inoltre la donna continuerà a cercare un lavoro, e Rosa si renderà conto che tra lei e la sua amica ci sono delle differenze evidenti pur essendo nate nello stesso posto.

Anticipazioni Un posto al sole: Clara confusa nei sentimenti

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 5 all'8 giugno annunciano che si tornerà a parlare di Clara e Alberto. Quest'ultimo avrà modo di rivedere Diana in un incontro di lavoro e non perderà l'occasione per provare a fare un passo verso di lei. Clara, invece, non potrà fare a meno di ripensare al suo ex compagno e vivrà un momento di incertezza riguardo ai sentimenti che prova nei suoi confronti. Ad approfittare della situazione sarà Eduardo, che non farà mancare il suo conforto a Clara, sperando di avvicinarsi a lei. La madre di Federico, inoltre, si impegnerà nella ricerca di un nuovo lavoro, ma non sarà facile riuscire a ricostruire la sua vita nel quartiere d'origine.

Anticipazioni dal 5 all'8 giugno: Rosa si sentirà distante da Clara

Le puntate di Un posto al sole dal 5 all'8 giugno vedono protagonista Clara che, delusa e amareggiata, cercherà un lavoro in grado di renderla indipendente da Alberto. Stando più tempo a contatto con l'amica, Rosa si renderà conto delle grandi differenze tra loro.

Nonostante le due donne siano nate nello stesso quartiere, Clara dimostrerà di essere molto cambiata negli ultimi anni. La vita lontana da Posillipo sarà davvero quello che vuole? Le trame non spiegano nel dettaglio cosa noterà Rosa per sentire la distanza con Clara, ma è probabile che la cosa riguardi il lavoro. Dopo aver preso il diploma e aver vissuto con Alberto, la mamma di Federico potrebbe desiderare un lavoro diverso da quelli svolti fino a quel momento.

Eduardo approfitterà del momento per avvicinarsi a Clara

Le anticipazioni di Un posto al sole parlano di un avvicinamento tra Eduardo e Clara. Il fratello di Rosa riuscirà a conquistare il cuore della donna di cui è invaghito da tempo e farle dimenticare Alberto? I sentimenti contrastanti di Clara farebbero pensare che il suo cuore appartenga ancora a Palladini e nonostante il male ricevuto potrebbe lasciare ancora una piccola porta aperta per lui. Alberto, invece, sembrerà essere ormai orientato verso la vita da single, tanto che non smetterà di corteggiare Diana.