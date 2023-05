Cristina Scuccia è una delle protagoniste dell'Isola dei Famosi. Nel daytime, in onda il 1° maggio, i telespettatori hanno assistito a una chiacchierata amichevole tra l'ex suora e il duo formato da Paolo Noise e Marco Mazzoli, i quali hanno incalzato la compagna d'avventura sul suo orientamento sessuale e hanno chiesto come affronta la castità.

La risposta di Cristina alle domande 'piccanti' di Noise-Mazzoli

Non è la prima volta che il duo formato da Paolo Noise e Marco Mazzoli cerca di indagare sulla vita sentimentale di Cristina Scuccia. I due concorrenti nel week end hanno chiesto se voglia o meno un compagno al suo fianco.

In particolare, è stato fatto notare all'ex suor Cristina che anche il corpo ha bisogno di sfogarsi.

A quel punto Scuccia ha replicato: "Ma perché questa ossessione per gli uomini?", spiegando che non ha bisogno di un compagno per sfogare le proprie "voglie" visto che ritiene di non essere un animale: "Io potrei vivere benissimo nella mia castità". L'ex suor Cristina ha precisato che da quando ha deciso di rinunciare ai voti ha avuto la possibilità di conoscere qualcuno, ma fino ad oggi non si è mai legata a nessuno perché tende a fare una selezione minuziosa ma nel momento in cui troverà la persona giusta sarà felicissima di accoglierla nella sua vita.

Infine sul proprio orientamento ha affermato: "So di essere una persona capace di amare più persone".

"Ti piacciono gli uomini o le donne?" Cristina si confida con i suoi compagni! #Isola pic.twitter.com/KhI7tqRXZt — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 1, 2023

Le dichiarazioni di Vladimir Luxuria sull'ex suor Cristina

In una recente intervista Vladimir Luxuria ha risposto ad una domanda riguardante Cristina Scuccia, in cui ha lasciato intendere che l'ex suora ha rinunciato ai voti per un motivo ben preciso: "Credo che dovrà dire ancora altri motivi per cui ha lasciato il velo".

Secondo l'opinionista dell'Isola dei Famosi, nel corso dell'avventura in Honduras Scuccia potrebbe fornire lei stessa ulteriori dettagli sulla scelta di avere deciso di condurre una "vita normale".

Di recente, anche gli influencer Venza e Marzano hanno riportato delle segnalazioni su Cristina Scuccia: l'ex suora si frequenterebbe con un ragazzo del suo paese, ma non avrebbe ancora reso nota la cosa.

Ovviamente, si tratta di gossip poiché la diretta interessata ha sempre dichiarato di essere single.

Il commento di alcuni utenti del web

Le domande di Noise e Mazzoli a Scuccia non sono passate inosservate sui social. SU Twitter, un utente ha riferito che ai telespettatori non interessa nulla dell'orientamento dell'ex suora: "Non capisco questo pressare Cristina che deve dire cose che a loro non interessano. Saranno affari suoi". Un altro ha sostenuto che il discorso di Marco e Paolo sia maschilista. La maggior parte degli utenti sembra essersi schierato dalla parte di Cristina Scuccia.