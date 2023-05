Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda mercoledì 17 maggio svelano nuovi colpi di scena. Lara dovrà fare i conti con un'insidia. Giulia, invece, sarà molto preoccupata a causa della minaccia subita da Edoardo. Al contempo Franco ed Angela saranno convinti della loro scelta di lasciare Napoli.

Upas, trama del 17 maggio: qualcuno mette in apprensione Martinelli

Nel corso della puntata di Upas del 17 maggio sarà dato spazio alla storyline che vede protagonista Lara.

Quest'ultima sarà più che soddisfatta dell'avvicinamento fra lei e Ferri. La donna, infatti, è convinta di potersi legare in modo definitivo a Roberto. Ferri, tuttavia, non sembrerà accettare di buon grado il fatto che Marina abbia lasciato improvvisamente Napoli. L'allontanamento della signora Giordano darà ulteriore spazio alla sua rivale nella vita di Roberto. Proprio nel momento in cui la donna sembrerebbe aver avuto la meglio, giungerà nella sua vita qualcuno che potrebbe ribaltare la situazione. Lara riceverà una telefonata che la metterà non poco in allarme. Al momento non viene ancora svelato di chi possa trattarsi nello specifico, ma sicuramente si tratterà di una persona in grado di intimidire la signora Martinelli, potendo eventualmente svelare il suo segreto.

Upas, anticipazioni 17/5: Edoardo minaccia Giulia

Nel corso della puntata di Upas del 17 maggio ci sarà spazio anche per altre vicende. A quanto pare si tornerà a parlare di camorra. Questa volta l'attenzione sarà spostata su un altro personaggio. Si tratta di Edoardo, il fratello di Rosa. Quest'ultimo anche se fino ad ora era apparso inoffensivo, passerà all'attacco.

Del resto già lo stesso Damiano lo aveva identificato come un criminale. Difatti Edoardo minaccerà Giulia. Non viene svelato per quale motivo la signora Poggi finirà nel mirino del fratello di Rosa, tuttavia potrebbe c'entrare il suo lavoro sul territorio svolto in qualità di assistente sociale. Le parole ed il modo di agire del giovane camorrista faranno non poco preoccupare Giulia.

Upas, spoiler 17 maggio: Franco ed Angela pronti a lasciare Napoli

Le anticipazioni della puntata di Upas del 17 maggio svelano che si parlerà anche di Franco ed Angela. I due, dopo un periodo di crisi, finiranno per ritrovarsi. Angela e Franco decideranno di lasciare Napoli insieme alla figlia per gettarsi in una nuova avventura lavorativa altrove. Pertanto convinti di questo passo, si accingeranno a comunicare a Giulia la loro decisione di lasciare Napoli. La donna, tuttavia, si ritroverà da sola a dover affrontare le insidie di Edoardo.