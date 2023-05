Un Posto al sole non smette mai di stupire e la settimana dal 22 al 26 maggio sarà ricca di colpi di scena. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda lunedì 22 maggio rivelano che le vicende di Roberto saranno ancora in primo piano e potrebbero arrivare molto presto a una svolta. L'imprenditore, infatti, sarà sempre più preso da quello che crede suo figlio, ma la vera madre di Tommaso si mostrerà pentita della sua scelta e sarà pronta a stravolgere i piani di Lara. Ci sarà spazio anche per Speranza che ascolterà il consiglio di sua zia per non farsi scappare Samuel.

Anticipazioni Un Posto al sole: Roberto preso da Lara e Tommaso

Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata di lunedì 22 maggio raccontano che Roberto continuerà ad affezionarsi sempre di più a Tommaso, credendolo suo figlio. L'imprenditore inizierà a legarsi anche a Lara, complice l'assenza di Marina, e tutto farà pensare che la signora Martinelli stia per realizzare il suo obiettivo. La famiglia che Lara sognava di costruire con Ferri sembrerà a un passo, ma il ritorno di Ida potrebbe cambiare di nuovo tutto. La vera madre di Tommaso, infatti, si mostrerà pentita della sua scelta e avrà intenzione di riprendersi suo figlio. Per farlo, prenderà una decisione che potrebbe sconvolgere i progetti di Lara e portar finalmente Roberto verso la verità.

Anticipazioni puntata di lunedì 22 maggio: Ida verso una decisione importante

Cosa succederà con l'arrivo di Ida a Un Posto al sole? La vera madre di Tommaso viene descritta dalle trame come una donna scaltra ed è facile pensare che possa iniziare a ricattare Lara. Il suo pentimento per aver venduto il suo bambino, tuttavia, potrebbe portarla a una sorta di redenzione e magari potrebbe rivolgersi direttamente a Roberto o a Marina raccontando tutto.

Il modo in cui Lara Martinelli verrà smascherata resta ancora un punto interrogativo, ma quello che è certo è che il suo piano avrà le ore contate e che qualcosa inizierà a muoversi.

Speranza potrebbe perdere Samuel, Micaela si giocherà le sue carte

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che la puntata di lunedì 22 maggio vedrà protagonista anche Speranza.

La nipote di Mariella trascurerà troppo Samuel per colpa dello studio e Micaela sarà pronta ad approfittar della situazione per conquistare il cuore dell'aiuto chef. Mariella, tuttavia, noterà tutto e farà ragionare sua nipote, spingendola ad agire se non vuole perdere il suo fidanzato. Speranza ascolterà i consigli di sua zia e si darà da fare, anche se Samuel sarà molto interessato all'intraprendenza di Micaela. La sorella di Serena, infatti, saprà giocare bene le sue carte.