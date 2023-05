Terra Amara sarà in programma anche nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17 maggio, al solito orario delle 14.10 circa. Si andrà avanti con la vicenda che ha colpito la dottoressa Mujgan, la quale, dopo il parto, sembra aver perso il lume della ragione. E sarà proprio per le sue paranoie che vorranno farla seguire da uno specialista. Mentre Hatip sarà alle prese con le richieste di Eyup, Gaffur Taskin inviterà il ragazzo di sua sorella a cenare con lui. Tra un boccone e un altro, i due finiranno per creare un profondo legame, finendo per sciogliere ogni residua diffidenza presente in Gaffur.

Spazio anche a Sabahattin, che dovrà fare i conti con le continue insistenze della sua ex Sermin.

Anticipazioni Terra amara martedì 16 maggio

Problemi in arrivo per la famiglia Akkaya nelle nuovissime puntate della soap opera turca. Dopo aver parlato con Yilmaz Eyup pretenderà da Hatip almeno il quadruplo della somma pattuita in precedenza per addossarsi la colpa della morte di Cengaver, altrimenti non porterà avanti questa farsa. Cosa deciderà di fare Hatip a questo punto?

Mujgan rifiuta lo psichiatra

Gli spoiler di Terra amara del 16 maggio si focalizzano anche sulla spiacevole vicenda che ha colpito Mujan. La donna, dopo aver partorito, sembra aver perso la ragione al punto da avere degli ingiustificati e frequenti attacchi di paranoia.

Sempre più convinta che il suo amato e la sua rivale Zuleyha si frequentino alle spalle sue e di Demir, Mujgan si rifiuterà di farsi seguire da uno psichiatra. Nel frattempo Sermin continuerà a cercare di riconciliarsi con il suo ex Sabahattin in tutti i modi possibili, ma riuscirà nell'intento?

Terra amara puntata mercoledì 17 maggio: Gaffur racconta il suo passato a Cetin

Nella puntata di Terra amara, in programma su Canale 5 il prossimo 17 maggio, vedremo sbocciare un forte legame d'amicizia tra Gaffur e Cetin. Tutto avrà inizio quando il fratello di Gulten verrà a sapere cosa è accaduto a sua sorella e come Yilmaz abbia vendicato il suo onore con un gesto estremo, ossia ponendo fine alla vita del violentatore Ercument.

E così Gaffur inviterà Cetin a cena. In questa circostanza l'uomo gli racconterà del passato suo e della sorella. E dopo che Cetin gli prometterà di prendersi cura di Gulten e di renderla sempre felice, Gaffur non solo inizierà a nutrire fiducia in Cetin, ma inizierà a vederlo come un fratello acquisito, acconsentendo ai due innamorati di convolare a nozze.