Zeynep tremerà quando Hakan le dirà di aver trovato il suo bottone nella stanza di Ozan nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni rivelano che Zeynep fingerà di non aver mai visto quell'oggetto e ipotizzerà che possa essere di qualche medico o infermiera. Il poliziotto per il momento non sospetterà di Zeynep che non potrà fare a meno di ricordare i terribili momenti in cui ha perso il bottone durante l'omicidio. Hakan, inoltre, proporrà a Zeynep di trasferirsi da lui visto che non avrà più un posto dove andare.

Proseguiranno le indagini sulla morte di Ozan

Hakan continuerà ad indagare sulla morte di Ozan e troverà un indizio molto importante. Durante l'ispezione nella stanza in cui era ricoverato il ragazzo, infatti, verrà trovato il bottone di una camicia. Hakan incontrerà Zeynep e non perderà occasione per chiedere a lei delucidazioni sull'indizio. Il poliziotto non penserà ad un coinvolgimento diretto della ragazza, ma le chiederà se l'oggetto le ricorda qualcuno. Zenyep sarà terrorizzata quando vedrà il bottone della sua camicia nelle mani del poliziotto, ma fingerà di non sapere nulla a riguardo e ipotizzerà che possa essere anche di qualche infermiere e non necessariamente del presunto assassino.

Zeynep non potrà fare a meno di ripercorrere con la mente i terribili momenti in cui dopo aver strangolato Ozan è uscita di corsa dall'ospedale e ha preso un taxi. La ragazza ricorderà di essersi accorta del bottone mancante in macchina e di averlo cercato ovunque senza successo. Zeynep chiederà ad Hakan di cambiare argomento e si sfogherà con lui sulle difficoltà di affrontare la sua vita dopo che Huseyn l'ha cacciata di casa.

La proposta di Hakan sarà una soluzione per Zeynep

Hakan ascolterà lo sfogo di Zeynep, in forte difficoltà nell'organizzare la sua vita. La ragazza spiegherà che pur avendo trovato un lavoro non ha ancora ricevuto il primo stipendio e dovrà anche cercare un posto in cui trasferirsi stabilmente. Hakan coglierà la palla al balzo per proporre il suo aiuto a Zeynep.

"Vieni a casa mia, saremo coinquilini", dirà il poliziotto alla ragazza che, dopo aver esitato un po', alla fine accetterà. Hakan sarà felice di ospitare Zeynep nel suo appartamento e la farà sentire sin da subito a casa. La ragazza ringrazierà il poliziotto per la sua gentilezza e si sistemerà nella sua stanza, soddisfatta di non dover più cercare una sistemazione.

Il punto su Zeynep: è sincera con Hakan?

Zeynep è davvero interessata ad Hakan? Rispondere a questa domanda è molto difficile, perché anche in passato la ragazza ha agito per un suo tornaconto personale. In realtà, l'unico uomo che Zeynep ama davvero è Emir, ma non è escluso che possa provare interesse per Hakan che in questo momento difficile sta aiutando in tutti i modi la ragazza.

In passato Zeynep ha finto di innamorarsi di Ozan che l'ha accolta in casa sua e l'ha difesa di fronte a tutta la famiglia, ma per lei era solo un modo per avvicinarsi a Emir. Ozan ha pagato a caro prezzo il suo amore per Zeynep che non ha esitato a tradirlo con Emir. Quando Ozan ha scoperto di essere stato preso in giro si è infuriato con sua moglie, che pur di non farlo parlare gli ha tolto la vita facendo passare il tutto come un suicidio.