La soap opera Un posto al sole andrà in onda su Rai 3 dal 29 maggio all’1 giugno, poi venerdì 2 giugno i personaggi di Palazzo Palladini non saranno sul piccolo schermo per fare spazio al Golden Gala Pietro Mennea di atletica leggera. La puntata 'mancante' sarà recuperata con un doppio appuntamento previsto per giovedì 1 giugno.

A caratterizzare le trame sarà l’arrivo della vera madre di Tommaso: quando Ida busserà alle porte di Palazzo Palladini, Lara inizierà a tremare, preoccupata che Roberto possa scoprire tutte le sue menzogne.

Intanto l’amore allieterà il clima in casa di Manuela, la quale potrebbe consolare le sue delusioni sentimentali con un nuovo ragazzo, Costabile

Anticipazioni Un posto al sole prossime puntate: un nuovo amore per Manuela

Aria di nuovo amore per la giovane Manuela. Sul punto di credere che fra lei e Niko stia per rinascere un sentimento, la donna dovrà vedersela con una bruciante delusione.

A ridestarle l’umore ci penserà un nuovo incontro con l’affascinante Costabile, che non la lascerà indifferente. Nonostante l’interesse provato, Manuela non vorrà cedere al suo corteggiamento, ma il destino avrà ben altri piani in serbo.

Arriva Ida e Lara comincia a disperarsi: le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole

Lara continuerà ad approfittarsi dell’assenza di Marina per far leva su Ferri. Peccato che la vera madre del piccolo Tommaso stia arrivando a Napoli, pronta a riprendersi suo figlio. Quando Lara e Ida si ritroveranno faccia a faccia, la signorina Martinelli non potrà che esserne preoccupata e cercherà di non destare sospetti in Roberto.

Non sarà affatto facile tenere la bocca chiusa della vera mamma del piccolo Tommy, visto che sarà ostinata a non lasciare solo suo figlio, nonostante Lara cerchi di sbarazzarsi di lei, chiedendole di tornare al suo paese d’origine.

Un posto al sole anticipazioni: Mariella accusa Guido di infedeltà

Mariella, Guido, Bice e Sergio si vorrebbero godere la crociera, nonostante la tensione tra la vigilessa e il suo collega Sasà.

Ma Guido finirà nel mezzo di una compromettente situazione a causa delle intenzioni trasgressive di Massaro.

Accusato di essere un marito infedele, Del Bue farà di tutto per fare luce sulla vicenda con Mariella, rivelandole che in realtà è Sergio il fedifrago della situazione. Appresa la verità, i due si godranno felicemente la crociera insieme.

Luca potrebbe avere un problema di salute

Ci saranno problemi di vuoto e solitudine per Giulia Poggi, la quale dovrà fare a meno di sua figlia Angela, di Franco e della nipotina Bianca, dopo la loro partenza.

Nel frattempo il dottor Luca De Santis si ritroverà nel mezzo di una imbarazzante situazione emotiva, che potrebbe significare un problema di salute piuttosto grave.