Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda da lunedì 5 a domenica 11 giugno, su Canale 5, Steffy sarà vittima della perfidia di Sheila, che non sopporterà di vedere la donna felice insieme a suo figlio. La giovane stilista lotterà tra la vita e la morte e la famiglia Forrester si stringerà attorno a lei in ospedale.

Beautiful, puntate dal 5 all'11 giugno: Sheila scopre di aver ucciso suo figlio

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse dal 5 all'11 giugno, Sheila fuggirà via dopo aver sparato a suo figlio John e a Steffy. In seguito sarà Deacon a ritrovare i due riversi a terra e a chiamare i soccorsi.

Uno degli aspetti che renderà ancora più coinvolgente questa vicenda sarà la presenza di Deacon Sharpe, padre di Hope, il quale si troverà casualmente sul posto e avrà l'ingrato compito di informare la famiglia Forrester della tragica notizia.

Più tardi Deacon raggiungerà Sheila per informarla della morte di John e delle gravi condizioni di Steffy. La donna, oltre alla disperazione per la perdita del figlio, dovrà fronteggiare la sensazione di essere la responsabile dell'accaduto e di aver ucciso il giovane.

Sheila finge di non sapere nulla sulla sparatoria

Le trame di Beautiful si fanno sempre più complesse e coinvolgenti: Sheila fingerà di non sapere nulla su quanto accaduto nel vicolo de Il Giardino e non rivelerà a Deacon la verità sulla sua responsabilità nella sparatoria.

Si recherà, invece, in ospedale per accertarsi delle condizioni di Steffy, dimostrando di essere ancora in grado di dissimulare i suoi sentimenti per nascondere la verità. La signora Carter sembrerà, soprattutto, preoccupata che Steffy possa svegliarsi e raccontare tutta la verità, mettendo in pericolo il suo losco piano.

Carter cercherà, addirittura, di vedere il corpo di John, ma Li le impedirà di avvicinarsi.

Tuttavia, Sheila avrà bisogno di sostegno e si rivolgerà a Taylor, l'unica persona che, secondo lei, potrebbe aiutarla in una situazione difficile come questa.

Liam vicino a Steffy

Dopo la sparatoria e le gravi condizioni di Steffy, la notizia si diffonderà rapidamente, coinvolgendo anche Brooke, Hope e Liam. Le Logan resteranno sconvolte dalla notizia e si riuniranno allo chalet, nella speranza di ricevere presto buone notizie.

Nel frattempo Liam si precipiterà in ospedale dalla sua ex moglie, visibilmente spaventato dalla prospettiva di perderla. Nonostante la loro separazione, Spencer ammetterà di amarla e di non poter dimenticare i momenti felici trascorsi insieme. In un momento così difficile, Liam dimostrerà di avere ancora molto a cuore il benessere di Steffy, madre di sua figlia, e farà il possibile per sostenerla in questa difficile prova.