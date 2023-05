Un posto al sole prosegue su Rai 3, e le anticipazioni delle puntate di giovedì 11 e venerdì 12 maggio annunciano importanti novità. Ci sarà grande attenzione su Lara, che approfitterà dell'assenza di Marina per farsi avanti con Roberto, ma anche gli altri personaggi saranno protagonisti. Alberto proverà a convincere Clara a tornare a casa, mentre Micaela dovrà assumersi le sue responsabilità per il video. A casa Boschi, invece, la distanza tra Franco e Angela sembrerà incolmabile, mentre Bianca vivrà un momento molto importante per la vita di una ragazza.

Infine Michele affronterà Filippo sui prossimi temi da trattare in radio.

Anticipazioni Un posto al sole: Alberto preoccupato per suo figlio

Le anticipazioni di Un posto al sole di giovedì 11 e venerdì 12 maggio raccontano che Alberto non si arrenderà facilmente all'idea che Clara e il figlio vivano a casa di Rosa. Per Palladini sarà motivo di preoccupazione sapere che il piccolo Federico cresce in un quartiere poco sicuro e penserà a una soluzione. Alberto metterà da parte il suo proverbiale materialismo, e si dirà disposto a cedere la casa a Clara e al bambino. La donna non si lascerà convincere facilmente, ma l'avvocato si mostrerà disposto a tutto pur di far tornare a casa la madre di suo figlio.

Anticipazioni puntate di giovedì 11 e venerdì 12 maggio: Lara andrà a casa di Roberto con Tommaso

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda giovedì 11 e venerdì 12 maggio Micaela sarà protagonista. Dopo le minacce di Alberto a Silvia e al suo staff, sarà inevitabile per la ragazza assumersi le sue responsabilità.

A girare il video che ha causato la separazione di Alberto e Clara è stata lei, così arriverà il momento di ammetterlo. Nel frattempo Lara potrà gioire della partenza di Marina e non perderà tempo per mettere in atto le prossime mosse del suo piano. La signora Martinelli si presenterà a casa Ferri con il piccolo Tommaso decisa a riprenderselo.

Lara sarà pronta a farsi ancora avanti con l'imprenditore provando a riavvicinarlo il più possibile a sé.

Giulia aiuterà Bianca in un momento importante per la sua adolescenza

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che la seconda settimana di maggio si concluderà con un filo di amarezza a casa Boschi. Tra Angela e Franco la distanza sembrerà irrimediabile e le discussioni tra i due coniugi continueranno. Il malumore non permetterà ai genitori di Bianca di accorgersi che la loro figlia sta vivendo un momento molto importante nella vita di una ragazza. Il felice evento di Bianca, tuttavia, sarà condiviso dalla nonna Giulia, che la assisterà al meglio. Intanto per Michele ricominceranno i problemi in radio, con Filippo che vorrebbe più leggerezza da parte sua.