Lo scorso 20 giugno, su Italia1, è andato in onda il concerto Amici Full Out con protagonisti tutti gli ex allievi di Amici 22.

Nel corso di un gioco, Maddalena Svevi si è ritrovata a rispondere ad una domanda imbarazzante su Mattia Zenzola: la ballerina si è vista infatti chiedere da un fan chi sia stato fra i due ad interrompere la frequentazione nata all'interno della scuola.

Maddalena in imbarazzo per una domanda su Zenzola

Durante il concerto di Amici Full Out, tutti gli ex allievi di Amici 22 si sono esibiti con canti e balli.

Ad un certo momento, alcuni ragazzi hanno partecipato ad un certo gioco e Maddalena Svevi si è ritrovata a rispondere ad una domanda abbastanza imbarazzante su Mattia Zenzola.

Nel dettaglio, un fan ha chiesto chi sia stato dei due a prendere la decisione di interrompere il loro rapporto. La ballerina seppur imbarazzata ha risposto: "Posso dire che non è carino? Sono stata io".

A riportare leggerezza nell'atmosfera ci ha pensato Nicolò Devitiis che si è rivolto direttamente a Zenzola: "So che tra moglie e marito non si mette il dito, è vero? Tanto tu hai vinto Amici che ti frega". L'ex allievo di Raimondo Todaro ha annuito accennando semplicemente un sorriso, anche lui era rimasto spiazzato dalla domanda.

La reazione di alcuni utenti del web

Il siparietto che ha coinvolto Maddalena Svevi e Mattia Zenzola non è passato inosservato ai telespettatori di Amici Full Out.

Su Twitter, un utente ha commentato: "Che falsa non si smentisce mai, ora dice che non é carino. Quando ha fatto di tutto per farlo passare male, per fargli perdere i consensi in modo che non vincesse. L'ha sempre trattato malissimo dicendo le peggiori cose e guarda caso dopo che ha vinto dice che non é carino, ma chi ti crede".

Un altro utente ha sostenuto che quella domanda poteva essere evitata.

A detta di un ulteriore utente, Maddalena può essere rilevante solo se fa alimenta su di se news di Gossip, in caso contrario finirebbe nell'ombra.

Maddalena e Wax: i due avrebbero litigato dietro le quinte

Non è tutto, perché Maddalena Svevi ha fatto parlare di sé anche per un presunto litigio con Wax dietro le quinte di Amici Full Out.

Stando ad alcune segnalazioni infatti, al termine dell'evento Wax avrebbe anche rimosso il follow su Instagram alla ballerina.

Non è chiaro in definitiva cosa possa essere accaduto fra i due ex allievi di Amici di Maria, i due diretti interessati infatti hanno preferito non intervenire sulla vicenda. Di certo, il loro non è stato un addio pacifico.