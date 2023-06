In Terra Amara Müjgan metterà a repentaglio la vita di Kerem Ali: scapperà con lui, ma durante il tragitto il bimbo rischierà di annegare in un torrente. Sarà Züleyha a salvare Kerem Ali, ma questo per Müjgan sarà l'ultimo dei problemi, visto che ad attenderla ci sarà la reazione furiosa di Yilmaz.

Züleyha aiuta Müjgan per farle vedere suo figlio

Müjgan la combinerà grossa dicendo di essere incinta di Yilmaz, quando in realtà non è vero. Il marito se la prenderà al punto che non solo la manderà via dal ranch di Fekeli, ma le impedirà di vedere suo figlio.

La ragazza farà di tutto per vederlo, chiederà anche a Nazire di aiutarla, pregandola in ginocchio, ma niente: la donna dovrà obbedire agli ordini del padrone.

Così, inaspettatamente, chiederà aiuto a Züleyha e la ragazza accetterà di darle una mano: lei sa che cosa vuol dire stare lontana dai proprio figli.

Yilmaz scopre che Züleyha ha preso Kerem Ali

Züleyha andrà al ranch di Fekeli e racconterà una bugia a Nazire, dicendole che Yilmaz si trova al parco con Adnan e vorrebbe che anche Kerem Ali li raggiungesse. La domestica si fiderà di Züleyha e le lascerà il bambino. Nazire si offrirà di accompagnarla, ma Züleyha proverà a dissuaderla dal farlo.

Züleyha raggiungerà Müjgan in un luogo lontano da occhi indiscreti e la donna, finalmente, avrà modo di vedere il suo bambino.

Non farà altro che ringraziare Züleyha per questo gesto coraggioso e generoso. In quello stesso preciso istante, però, Yilmaz rientrerà a casa e scoprirà che Züleyha ha preso Kerem Ali.

Müjgan scappa con in braccio il bambino

A un certo punto Züleyha inviterà Müjgan a ridarle Kerem Ali: si sta facendo tardi e non vorrebbe destare troppi sospetti.

Müjgan, però, verrà presa da un momento di follia. Prenderà in braccio la navicella del passeggino, con il bambino all'interno, e correrà a tutta forza in mezzo al bosco.

Züleyha proverà a prenderla, ma non riuscirà a raggiungerla. Müjgan le urlerà: "Per favore non Züleyha non seguirmi. Non posso separarmi da Kerem Ali, non darò a Yilmaz il mio bambino".

Yilmaz prova solo disprezzo per Müjgan

Müjgan non baderà al percorso che sta compiendo e proverà ad attraversare un torrente, ma perderà l'equilibrio e la navicella, con il bambino dentro, verrà presa dalla corrente. Müjgan non riuscirà a raggiungerla, solo grazie al repentino intervento di Züleyha si eviterà il peggio.

Anche se in realtà il peggio per le due donne deve ancora arrivare. Yilmaz attende Müjgan nella casa in cui vive con Behice e quando rientrerà a casa con Züleyha sentirà che Kerem Ali ha rischiato la vita. "Non servi a niente in questo mondo", dirà Yilmaz a Müjgan, puntandole una pistola addosso. Alla fine grazie all'intervento di Züleyha non le farà niente, ma per Müjgan sarà un periodo per niente facile.