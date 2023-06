Cosa succede tra Wax e Maddalena di Amici di Maria? Stando a quanto riportato da Amedeo Venza, i due ex allievi avrebbero discusso dietro le quinte di Amici Full Out. Poco dopo la fine del concerto, il cantante avrebbe rimosso il follow alla ballerina su Instagram. Inoltre durante un suo concerto avrebbe strappato un poster che lo ritraeva con Maddalena.

Il rumor di Venza

Il 20 giugno, su Italia 1, è andato in onda il concerto Amici Full Out in cui i protagonisti sono stati tutti gli allievi di Amici 22. Durante l'esibizione di Aaron, Wax dal suo banco avrebbe detto qualcosa nei confronti dell'ex compagno di scuola: a detta di alcuni, il labiale corrisponderebbe ad un insulto.

Ma non è finita qui, perché sembrerebbe che Wax abbia discusso dietro le quinte del programma con Maddalena [VIDEO] Svevi. Il blogger Amedeo Venza tramite il suo account Instagram ha riportato una segnalazione sul cantante: pare che al termine dell'evento abbia rimosso il follow su Instagram. Inoltre durante un suo concerto, Wax avrebbe strappato un poster portato da una fan che lo ritraeva insieme alla ballerina.

Per ora è bene prendere la notizia come un pettegolezzo di Gossip, poiché i due diretti interessati non hanno proferito alcuna parola.

Wax e Maddalena ai ferri corti

All'interno della scuola di Amici di Maria, Wax e Maddalena hanno più volte avuto dei battibecchi accesi. Tra i litigi più accesi, va segnalato quello avvenuto pochi giorni prima della messa in onda del serale: a scatenare l'acceso confronto-scontro era stato un telecomando della tv.

Per quanto riguarda il nuovo presunto litigio, non è chiaro cosa potrebbe essere accaduto dietro le quinte di Amici Full Out. L'unica cosa certa è che l'artista ha smesso di seguire l'account della ballerina.

La reazione di alcuni utenti del web

Le notizie circolate sul presunto litigio fra Wax e Maddalena Svevi non sono passate inosservate sui social.

Su Twitter, alcuni utenti hanno commentato quanto sarebbe accaduto fra i due prendendo le difese di uno o dell'altro. Per esempio un utente con sarcasmo ha commentato: "Maddalena se ne farà una ragione del follow rimosso da Wax". Un altro utente ha sostenuto che l'artista si è sempre posto in maniera strafottente nei confronti di alcuni suoi compagni di scuola.

Un altro utente ha fatto notare che il cantante è solito litigare con tutti, quindi il problema potrebbe essere legato al suo carattere.

Tra i vari commenti, c'è anche una minoranza che ha spezzato una lancia nei confronti del cantante e se l'è presa con chi ha riportato la notizia del presunto litigio: "Piantala di scrivere cavolate per aumentare le visualizzazioni".