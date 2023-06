Terra amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e l'amore di Zuleyha e Yilmaz. Il sentimento dei due innamorati resisterà nonostante gli ostacoli dei rispettivi coniugi e quando nella cittadina turca tutto cambierà, per via della morte di Hunkar, il sogno della fuga resterà più vivo che mai. Zuleyha e Yilmaz progetteranno la fuga nei minimi dettagli e questa volta saranno decisi a lasciare Cukurova durante la notte di celebrazione a 40 giorni dalla morte di Hunkar.

Terra amara, anticipazioni: a casa Yaman si celebra il ricordo di Hunkar

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che alla tenuta Yaman ci sarà una serata per commemorare Hunkar a 40 giorni dalla morte. Tutti si riuniranno in sua memoria, e sarà proprio in questa occasione che Zuleyha e Yilmaz metteranno in atto il loro piano. Alla fine della cerimonia Zuleyha preparerà una sangria da offrire a tutti i presenti. Sevda, Demir Gaffur, Saniye e la nonna Azize la berranno, ignari del contenuto. Zuleyha, infatti, aggiungerà al drink una polverina soporifera che i presenti gradiranno. In poco tempo tutti cadranno in un sonno profondo e la moglie di Demir potrà partire con Yilmaz, che la aspetterà al cancello con Kerem Ali.

Anticipazioni prossime puntate: Yilmaz e Zuleyha in fuga con i bambini

Le prossime puntate di Terra amara vedono al centro dei riflettori l'ennesima fuga di Yilmaz e Zuleyha. La donna prenderà con sé Leyla e Adnan, e raggiungerà il ragazzo, pronta a lasciarsi alle spalle il passato a Cukurova. Yilmaz mostrerà a Zuleyha delle foto scattate con Hunkar e i bambini, e insieme la ricorderanno con dolcezza, nonostante i suoi errori.

Zuleyha non nasconderà il dolore per la perdita della suocera, così cambiata negli ultimi tempi, ma non lascerà che la nostalgia rovini il momento.

Demir disperato quando si accorge dell'assenza della moglie e i figli

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha e Yilmaz partiranno senza voltarsi indietro, proiettati verso un futuro che tanto hanno sognato insieme.

Per i due sarà inevitabile pensare a Mujgan e Demir, lasciati soli e senza i figli, ma la voglia di essere felici sarà più forte di tutto. Poco dopo la partenza, Demir si sveglierà confuso e frastornato da un mal di testa. Quando andrà nella camera dei bambini e la troverà vuota si dispererò perché capirà che la moglie è fuggita. Per Demir sarà un colpo duro da accettare e si accorgerà di essere rimasto solo dopo la morte di Hunkar. Accanto a lui resterà soltanto Sevda.