Le anticipazioni di Beautiful preannunciano diversi colpi di scena per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 12 al 16 giugno, Sheila si avvicinerà ancora una volta alla famiglia Forrester, grazie all'amicizia con Taylor. Nel frattempo Zende sarà desideroso di stare con Paris, ma la donna avrà occhi solo per Carter. L'uomo, però, non sarà della stessa opinione, poiché penserà ancora all'affascinante Quinn Fuller. In seguito Steffy uscirà dal coma, ma non tutto andrà come previsto dai medici.

Beautiful, puntate dal 12 al 16 giugno: Ridge non si fida di Sheila

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse dal 12 al 16 giugno, la storia di Taylor assumerà sempre più rilevanza e potrebbe mettere in pericolo l'equilibrio familiare. Da quando Sheila le ha salvato la vita, infatti, Taylor vedrà la donna come parte della propria famiglia. Una riconoscenza che non verrà assolutamente condivisa da Ridge, ma che non impedirà a Sheila di partecipare al dolore della famiglia, per la morte di John e per il coma di Steffy.

Nonostante tutto, Ridge non cambierà opinione sulla donna e la vorrebbe lontana, ma non sarà l'unico a pensarla così. Anche Baker, l'investigatore che si occuperà del caso della sparatoria, nutrirà seri dubbi sulla figura di Sheila e continuerà ad indagare, per scoprire tutta la verità.

Tuttavia, la donna sarà assai calcolatrice, nonché abile nel fingere e riuscirà a mascherare le proprie intenzioni, fingendo di essere solidale con tutta la famiglia.

Carter respinge Paris

La presenza di Sheila potrebbe rappresentare un rischio per la stabilità della famiglia Forrester e le sue azioni potrebbero avere conseguenze sconcertanti.

Nel frattempo Deacon sarà ignaro del fatto che sia stata proprio Sheila ad aprire il fuoco contro Steffy e suo figlio John, così, vedendo la donna affranta cercherà di consolarla, ma la sua vicinanza sembrerà non avere alcun effetto su di lei.

Zende, invece, sembrerà intenzionato a compiere un passo importante nella sua vita sentimentale: il giovane comunicherà a tutti i suoi amici di voler sposare Paris, insistendo che anche Grace si trova dalla sua parte.

Tuttavia, le cose non andranno come previsto. Paris, infatti, confesserà ancora una volta di amare Carter. Tuttavia, quest'ultimo sarà disposto a lasciare andare la donna e la solleciterà a dare una svolta alla propria vita insieme a Zende.

Steffy si riprende

Intanto Steffy si sveglierà dal coma, ma non ricorderà nulla di quello che è accaduto la sera della sparatoria. Inoltre, la giovane Forrester sarà convinta che Liam sia ancora suo marito.

Quinn noterà una certa attrazione tra Carter e Paris e resterà alquanto sconcertata. In seguito, il giovane avvocato cercherà di spiegare le sue scelte alla donna che ha amato per molto tempo e le confiderà che non l'ha mai dimenticata e di avere iniziato una relazione con Paris proprio per questo motivo, ma in realtà si è poi reso conto che la storia non poteva avere un futuro. Nonostante le spiegazioni, la situazione non tornerà alla normalità. Quinn, infatti, sembrerà evidenziare un estremo disagio e non saprà come comportarsi nei confronti dell'uomo.