Arriva il triangolo amoroso, l'ennesimo, tra Liam, Hope e Steffy in Beautiful. Tutto accadrà quando i Forrester voleranno a Roma per presentare la nuova collezione di Hope for the future, che sarà un successone. Gli animi si scalderanno e Thomas, prezioso collaboratore della giovane Logan, la bacerà con passione. Stavolta, però, Hope ricambierà il bacio, spiazzandolo non poco. Come si può ben immaginare, Liam verrà a sapere ciò che è successo e si infurierà con Hope. Finita qui? Certo che no, perché come sempre cercherà rifugio in Steffy.

Beautiful: Liam vede Thomas e Hope baciarsi per le vie di Roma

Le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful sono entusiasmanti, specie per coloro che amano i ritorni dal passato. Liam ha un carattere abbastanza controverso. Non perde occasione per stare con Steffy (con la quale ha tradito Hope non molto tempo fa), ma nello stesso tempo è ossessionato dalla gelosia nei confronti di Thomas. Quando Hope e il giovane Forrester voleranno a Roma per l'importante presentazione della sfilata, Liam stresserà fino allo sfinimento Hope, facendosi promettere di non cedere alle eventuali lusinghe di Thomas. Pentito del suo comportamento eccessivo, Liam deciderà di fare una sorpresa alla compagna giungendo a Roma, ma si sa che le sorprese, specie in amore, non vanno sempre a buon fine.

Perché Spencer, una volta localizzata Hope nella città, la vedrà baciarsi appassionatamente con Thomas.

Liam bacia Steffy e Hope implora il suo perdono: spoiler Usa Beautiful

Nelle puntate di Beautiful ambientate a Roma ci sarà Andrea Bocelli che dedicherà una canzone a Ridge e Brooke. Dopo aver visto Hope e Thomas baciarsi, Liam si imbatterà - guarda caso - in Steffy.

Le confiderà i suoi tormenti amorosi e tra loro ci sarà un bacio. Una dinamica già vista nella ex coppia, che tanto fa appassionare i telespettatori della soap opera americana. Si precisa che, quando tutto questo succederà, Steffy avrà già scoperto e ritrovato Finn, che tuttavia metterà in secondo piano. Coincidenza o crisi temporanea?

Nonostante i dubbi Steffy sarà chiara con Liam, dicendogli di essere una donna sposata e no, non sarà affatto credibile. Al contrario Hope, con la sua proverbiale calma intrisa di lacrime, supplicherà Liam di perdonarla per l'errore commesso. Thomas, invece, spererà che la donna che ama da sempre lasci una volta per tutte Spencer e che inizi una nuova avventura con lui, vista anche l'affinità sul piano lavorativo. Sarà così? Impossibile trovare risposte logiche quando si tratta di Beautiful.