Federico Rossi, in un'intervista rilasciata a Cosmopolitan, è tornato a parlare della separazione artistica da Benji. Nel dettaglio, l'artista ha spiegato che non si è trattata di una sua scelta ma di una decisione presa dal suo collega: un giorno mentre si trovavano in uno studio di registrazione, Mascolo ha comunicato di non ritrovarsi più in quel rapporto.

La versione di Fede

Il duo Benji e Fede ha annunciato la rottura del sodalizio artistico il 17 febbraio 2020; l'ultimo concerto in programma venne spostato a causa della pandemia.

A distanza di anni, Federico Rossi in un'intervista ha fornito alcuni dettagli sulla separazione artistica: "La decisione non è stata mia, ora posso dirla".

Il cantante ha riferito che si trovava in studio, quando è arrivato Mascolo e gli ha detto che non riusciva più a stare dentro quel rapporto per motivi suoi. Sebbene la notizia l'abbia scosso, Rossi non ha potuto fare altro che accettare la decisione del suo partner artistico: "Se è arrivato a dirmelo, vuol dire che c’era un punto di rottura che non avrebbe permesso che le cose rimanessero come erano state fino a quel momento".

Nessun commento sulla situazione difficile vissuta da Benji

Di recente, Benjamin Mascolo sui social ha dichiarato di avere avuto un momento difficile a causa delle depressione.

Nell'intervista Federico Rossi ha preferito non commentare: "Io vado per la mia strada, lui va per la sua".

Inoltre, Federico ha deciso di non commentare neanche il nuovo progetto di lavoro dell'ex collega: Benji sta lavorando ad un duetto con i Finley per riproporre il brano "Dove e quando". Rossi ha risposto con un "no comment" per non alimentare ulteriori gossip.

Benjamin Mascolo: 'Oggi 30, non ero sicuro di arrivarci'

Il giorno del suo 30esimo compleanno, Benjamin Mascolo ha pubblicato un suo scatto in cui ha parlato di avere avuto problemi di depressione: "Oggi sono 30 anni.

E onestamente, fino a poco tempo fa, non ero nemmeno sicuro di arrivarci". Il giovane ha spiegato che una serie di abitudini sbagliate l'hanno trascinato nel baratro e si è scusato per avere deluso moltissime persone. L'artista ha riferito che quando riceveva un messaggio da un amico o un parente con scritto "dove sei finito", spesso aumentava la voglia di autodistruggersi.

Oggi Benji sta lentamente superando quel momento e per questo si è sentito in dovere di ringraziare chi non lo ha mai abbandonato: "Un piccolissimo gruppo di persone restate vicino a me mi ha dato un'altra occasione". Infine ha fatto un appello a tutti coloro che stanno lottando contro la depressione. Il cantante ha consigliato a tutti di non vergognarsi, ma di parlare con le persone più care perché solo così si può uscire dal tunnel.