Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di luglio. Le novità riguarderanno in primis la fascia del pomeriggio, dove ci sarà spazio per una riduzione di Terra Amara, la soap opera turca che sta appassionando il pubblico della rete ammiraglia, con risultati d'ascolto clamorosi.

Non mancheranno poi le novità, tra cui il ritorno in prima serata di Battiti Live, lo show musicale dell'estate condotto anche quest'anno da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Terra amara viene ridotta: cambio programmazione Mediaset luglio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo luglio 2023, prevede una riduzione della soap opera Terra amara.

Visto il grande successo di ascolti registrato in questi mesi, con una media di spettatori he sfiorano anche il muro dei tre milioni al giorno in daytime, i vertici della tv commerciale hanno scelto di ridurre gli appuntamenti con la soap, così da non "sprecarli" nel periodo estivo.

La messa in onda di Terra amara, quindi, a partire dal mese di luglio, risulta sospesa nella programmazione festiva di Canale 5.

Al sabato e alla domenica pomeriggio non ci sarà più spazio per le puntate speciali ed extra-large della soap opera turca con protagonisti Zuleyha, Yilmaz e Demir.

Battiti Live confermato in prima serata: cambio programmazione Mediaset luglio

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset del mese di luglio prevede anche il ritorno in prime time di Battiti Live, il fortunato show musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Le registrazioni sono iniziate in questi giorni ma, per vederlo in onda in prime time su Italia 1, bisognerà attendere il 4 luglio, quando andrà in onda la prima delle sei puntate previste.

Tanti gli artisti che, anche quest'anno, si esibiranno live sul palco dello show musicale itinerante che gira la Puglia, tra cui: Marco Mengoni, Elodie, Fedez, Paola e Chiara, Annalisa e Rovazzi.

Temptation Island nel palinsesto Mediaset del mese di luglio

Su Canale 5, invece, spazio al ritorno di Temptation Island 2023: il reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, terrà compagnia al pubblico per tutto il mese di luglio con le nuove attesissime puntate inedite.

Le registrazioni stanno andando avanti da un po' di settimane all'interno del villaggio allestito in Sardegna: la prima puntata di Temptation Island è in programma il 26 giugno [VIDEO], dopodiché si andrà avanti nei restanti lunedì del mese di luglio.

Riuscirà la trasmissione ad appassionare, anche questa volta, il pubblico estio di Canale 5? Lo scopriremo nelle prossime settimane con il verdetto auditel.