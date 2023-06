Cosa succederà nella prossima edizione di Uomini e donne, in partenza da metà settembre su Canale 5? Le prime indiscrezioni sul futuro della trasmissione di Maria De Filippi rivelano che la padrona di casa del talk show non avrebbe intenzione di rinunciare a quelli che sono i volti fissi del suo programma.

È questo il caso di Gemma Galgani, la storica dama presente in trasmissione da ben dodici anni. Una scelta che, tuttavia, ha scatenato un vespaio di polemiche tra i fan social.

Maria De Filippi non rinuncia ai volti storici di Uomini e donne trono over

Le ultime indiscrezioni sulla prossima stagione di Uomini e donne 2023/2024 arrivano dal blogger Lorenzo Pugnaloni, che sul suo profilo social ha fatto sapere che ci saranno diversi ritorni nel parterre del trono over.

Gemma Galgani continuerà a portare avanti la ricerca del suo principe azzurro in trasmissione e lo stesso farà anche la dama Roberta Di Padua.

Confermata anche la presenza di Riccardo Guarnieri, il cavaliere ex fidanzato di Ida Platano, che a oggi continua a essere alla ricerca della sua anima gemella.

'Basta, non ne possiamo più', i fan di Uomini e donne sbottano sui social

Sta di fatto che queste prime indiscrezioni, sul cast della prossima edizione di Uomini e donne, hanno scatenato un vespaio di critiche e polemiche sui social.

In molti hanno puntato il dito contro la scelta della padrona di casa di continuare a prediligere quelli che ormai sono considerati i volti storici della trasmissione.

"Basta, non ne possiamo più di vedere sempre le stesse facce. Ci vuole un cambiamento radicale", ha scritto un commentatore sui social.

'Maria devi cambiare tutto', la richiesta dei fan social di Uomini e donne

"Non è possibile che a distanza di dieci anni dall'arrivo di alcuni personaggi in trasmissione, ancora oggi si continui a puntare su questi e non si dia spazio a chi veramente sta cercando l'anima gemella", ha sentenziato un altro commentatore su Twitter.

"Maria devi cambiare tutto: via Gemma, Roberta e tutti gli altri. Bisogna puntare su volti nuovi e inediti", ha scritto ancora un altro fan social della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

"Siamo stufi di continuare a vedere i soliti teatrini di Gemma e le sue risse in studio con Tina. Perché non puntate su nuovi volti? Sarebbe il momento giusto per farlo", ha scritto ancora un altro utente su Twitter.

"Non è possibile che, a settembre, ci sarà spazio sempre per i soliti personaggi del trono over e per le solite dinamiche. Possibile che non si riescano a trovare dei volti inediti?", ha commentato ancora un altro fan.