Daniele è uno dei partecipanti di Temptation Island in coppia con la fidanzata Vittoria. Tramite un video pubblicato su Instagram, Francesco Chiofalo ha raccontato un retroscena: il concorrente di Temptation 2023 lo avrebbe bloccato ovunque sui social.

Stando alla versione del personal trainer romano, l'attuale protagonista del docu-reality sarebbe stanco dei continui paragoni con lui.

Il racconto di Chiofalo

Tra i partecipanti di Temptation Island c'è anche Daniele. Dal video di presentazione i telespettatori hanno notato una somiglianza con Chiofalo.

Su Instagram, quest'ultimo ha rivelato un retroscena legato all'attuale volto del docu-reality di Canale 5: "Volevo scrivergli per fargli i complimenti, ma ho visto che lui mi ha bloccato ovunque". Stando alla versione di Francesco, Daniele non gradirebbe il continuo paragone con lui: "Forse, ce l'ha con me".

ma in che senso lenticchio2 ha bloccato lenticchio1 ovunque? pic.twitter.com/jeyHBMyZ9e — Paola. (@Iperborea_) June 30, 2023

Nel video postato, il personal trainer ha riconosciuto la somiglianza ma ha anche aggiunto che si tratta di personalità completamente diverse: "Voglio dire, non basta avere quattro tatuaggi, essere di Roma, avere i capelli rasati, fare palestra per essere la stessa persona".

Il diretto interessato ha ribadito che il commento di qualche hater potrebbe complicare la situazione: "Qualcuno gli scrive anche che è la mia brutta copia". A tal proposito Chiofalo ha chiesto a tutti i telespettatori di Temptation Island di commentare il percorso di Daniele in coppia con Vittoria senza tirare in ballo la somiglianza con lui.

Il video di presentazione di Daniele e Vittoria

In occasione del video di presentazione di Daniele e Vittoria, il ragazzo ha riferito di avere scritto a Temptation Island. La fidanzata, infatti, vorrebbe avere a breve un figlio, tanto che gli ha lanciato un ultimatum. Secondo Daniele, questo non è il momento giusto per mettere al mondo un figlio poiché la coppia da un anno a questa parte ha moltissime incomprensioni.

Al contrario, Vittoria ha insinuato che il fidanzato sia solamente egoista poiché ha un matrimonio alle spalle naufragato e un figlio.

A Temptation Island, la coppia dovrà capire se c'è ancora un futuro oppure se le loro idee sono completamente diverse.

Il commento di alcuni utenti del web

In seguito alla rivelazione di Francesco Chiofalo, su Twitter non sono mancati i commenti di alcuni utenti. Un telespettatore ha ironizzato: "Scusate ma io sono ipnotizzata dalle parole su Chiofalo". Un altro utente ha affermato con sarcasmo: "Ma in che senso Daniele ha bloccato Lenticchio su tutti i social?". Un altro utente ha sostenuto che non c'è nulla di male a trovare delle somiglianze, mentre un telespettatore ha spezzato una lancia a favore dell'attuale protagonista di Temptation Island: "Ha ragione, non è bello essere continuamente paragonato".