Terra Amara prosegue con nuovi appuntamenti in prima visione assoluta su Canale 5.

Le anticipazioni di domenica 11 giugno annunciano una puntata ricca di emozioni, con un profondo confronto tra Mujgan e Yilmaz che confonderà l'uomo. Nel frattempo, Demir intimerà ad Hunkar di non far vedere mai più i suoi figli a Zuleyha, altrimenti li allontanerà anche da lei. Infine, Hatip si presenterà alla villa per riavere la cambiale anche a costo di uccidere Gaffur, ma Saniye e Naciye glielo impediranno.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan molto fragile, potrà contare su Behice

Le anticipazioni di Terra amara di domenica 11 giugno raccontano che dopo il tentato suicidio, Mujgan sarà circondata dall'affetto di Fekeli e Behice. La donna si prenderà cura di sua nipote e starà molto attenta a non dirle che Yilmaz si trova in prigione per aver difeso Zulehya dalle accuse di Demir. L'equilibrio di Mujgan, ancora troppo fragile non potrebbe sopportare l'idea che l'uomo che ama si sia messo ancora nei guai per Zuleyha. Nel frattempo, Yilmaz verrà a sapere che Mujgan ha tentato il suicidio e questa notizia non lo lascerà indifferente. I sensi di colpa per come ha trattato Mujgan nonostante le sue suppliche inizieranno a farsi sentire in Yilmaz, che quando uscirà di prigione si confronterà con la moglie.

Anticipazioni puntata di domenica 11 giugno: Yilmaz pronto a un confronto con sua moglie

Nella puntata di domenica 11 giugno per Mujgan scoprirà la verità su quanto è accaduto in tribunale tra Demir e Yilmaz. La notizia dello scontro tra i due uomini, infatti, sarà pubblicata sul giornale con il titolo "Un amore infinito". Per la dottoressa sarà molto difficile accettare l'idea che suo marito non la ami e voglia lasciarla per Zuleyha.

Poco dopo arriverà Yilmaz che - dopo aver letto la lettera di addio - sarà pronto a un chiarimento con sua moglie. Per la prima volta dopo tanto tempo, i due riusciranno a parlarsi con calma e aprendo il cuore. Mujgan ammetterà di aver esagerato con la sua gelosia e prometterà a Yilmaz che in futuro sarà tutto diverso. La donna non nasconderà la sua sofferenza nell'aver visto Yilmaz guardare Zuleyha come non ha mai guardato lei.

"Dicono che il tuo amore è infinito, non riesco a spiegarti il dolore che provo", ammetterà la dottoressa. Yilmaz ascolterà le parole di sua moglie e si sentirà molto confuso. Dovrà prendere una decisione sul divorzio e rifletterà bene anche sul consiglio di Fekeli che gli ha chiesto di restare con Mujgan e il loro bambino.

Demir furioso con Hunkar, le intima di non far vedere più i bambini a Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara di domenica 11 aprile rivelano che Demir, una volta uscito di prigione si recherà da Hunkar e sarà molto chiaro con lei. L'uomo minaccerà sua madre, dicendole che se porterà un'altra volta Adnan e Leyla in carcere da Zuleyha lui agirà di conseguenza, allontanando i bambini anche dalla nonna se non rispetterà i patti.

Nel frattempo, Hatip andrà alla villa con l'intenzione di riprendersi la cambiale di Gaffur, anche a costo di ucciderlo. A fermare l'uomo, però, ci saranno Saniye e Naciye che difenderanno Gaffur e racconteranno tutta la verità a Hunkar. Saniye, inoltre, scoprirà che Fadik è segretamente innamorata di Rasit, l'uomo di fiducia di Hatip.