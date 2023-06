Le anticipazioni delle puntate de La Promessa in onda su Canale 5 nei giorni 28 e 29 giugno segnalano nuovi colpi di scena che coinvolgeranno la servitù della tenuta e la famiglia Lujan.

Manuel prenderà parte alla gara di aviazione, ma quando la madre lo verrà a sapere si scaglierà sia con lui che con Petra. Proprio quest'ultima subirà la punizione peggiore, visto che si vedrà ustionare una mano. Nel frattempo Teresa si lascerà andare al pianto con Simona e Candela, annunciando la fine della sua relazione con Mauro.

Donna Cruz approfitta dello stato di Jimena: anticipazioni La Promessa

Durante una conversazione con Leonor, Teresa le dirà di essere a conoscenza di ogni dettaglio sulla tresca con Mauro, perciò le chiederà di non ferirlo. In seguito Don Alonso metterà la moglie al corrente della richiesta del Duca De Los Infantes, ossia far sposare la sua rampolla con Manuel. Solo acconsentendo al matrimonio sarà possibile mettere mano sulla dote dei duchi e salvare la tenuta dalla rovina. La marchesa Cruz coglierà l'occasione di sfruttare il fatto che Jimena sia poco appetibile come sposa a causa del suo essere vedova.

Il dono di Candela commuove Pia: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Mentre Manuel, di nascosto, volerà alla volta della competizione aviaria, Maria si informerà sull'arrivo di Curro, ma il maggiordomo Romulo perderà la pazienza davanti alle troppe domande della domestica.

Pia si commuoverà quando riceverà in dono da parte di Candela un paio di scarpe per bambino cucito da lei. Successivamente Candela e Simona si ritroveranno ad ascoltare gli sfoghi di Teresa che, in lacrime, rivelerà di aver rotto con Mauro. Nessuno, però, sarà messo al corrente del motivo della rottura.

Anticipazioni La Promessa: Petra ustionata, Manuel rifiuta di sposare Jimena

Nell'episodio di giovedì 29 giugno Petra rivelerà, seppur con qualche incertezza, a Donna Cruz che suo figlio è partito per la Coppa de Los Pedroches. Per punizione Petra si vedrà ustionare una mano dalla marchesa. Quando Manuel rincaserà sarà ormai notte fonda, ma troverà la madre ad attenderlo.

Sarà così che il rampollo dei Lujan verrà rimproverato. Il giorno seguente il giovane sarà messo al corrente del matrimonio che hanno in mente di organizzare per lui e Jimena. Manuel non sarà d'accordo e cercherà conforto da Jana.

Lope chiede spiegazioni a Mauro

Nel frattempo in paese tutti saranno informati dell'imminente rovina che attende la tenuta e a mettere la voce in giro sarà il Duca di Aguinaga. Cruz avrà così una certa fretta di sistemare il disastro finanziario della famiglia.

Lope chiederà a Mauro che cosa sta succedendo fra lui e Teresa. Sarà così che l'uomo risponderà di essere sentimentalmente confuso. Accortosi che Catalina lo lascia sempre vincere a scacchi, Tadeo le chiederà di fare sul serio e questa volta perderà.