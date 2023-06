Vladimir Luxuria ha rilasciato un'intervista radiofonica nel programma Turchesando condotto da Turchese Baracchi. L'opinionista dell'Isola dei Famosi oltre a parlare dei naufraghi arrivati in finale, ha lanciato una frecciatina anche a Daniele Dal Moro per l'atteggiamento avuto al Grande Fratello Vip 7 con Elenoire Ferruzzi: Luxuria considera l'imprenditore veneto un "profumiere".

Il commento di Luxuria

Al Grande Fratello Vip 7, Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro avevano instaurato un ottimo rapporto ma successivamente qualcosa si è rotto. In una recente intervista la stessa Ferruzzi ha sostenuto che un uomo come Daniele non vuole vederlo neanche dipinto.

A Turchesando, la conduttrice ha chiesto a Vladimir Luxuria cosa pensa del botta a risposta tra Dal Moro e Elenoire: "Quando vivi una discriminazione tendi a pensare che tutti sono così. Lui l’ho conosciuto al Grande Fratello, è un profumiere.

Vladimir Luxuria e Daniele Dal Moro hanno partecipato alla stessa edizione del Grande Fratello 16, condotto da Barbara d'Urso. A quel punto Turchese Baracchi ha chiesto alla sua ospite cosa pensa della relazione fra Daniele e Oriana Marzoli, ma in questo caso Luxuria ha deciso di non rispondere poiché non ha seguito la coppia all'esterno del reality show.

Le parole su alcuni concorrenti dell'Isola dei Famosi

Successivamente Vladimir Luxuria ha risposto ad alcune domande riguardanti alcuni concorrenti dell'Isola dei Famosi.

Scendendo nel dettaglio, di Andrea Lo Cicero ha detto di aver visto un uomo che si è dato molto da fare dall'inizio del programma e si vede che a tutti i costi vuole vincere: "È troppo pieno di sé". Per quanto riguarda il percorso di Cristina Scuccia, crede che stia giocando "frenata" ma non sa se si tratta di una strategia.

Infine Luxuria non ha gradito alcune esternazioni di Marco Mazzoli: "Non ho apprezzato il denigrare una persona per i suoi difetti fisici o sulla bellezza sminuendo le carriere". Su Helena Prestes, Luxuria crede che tutti i naufraghi siano caduti nella sua trappola visto che non fanno altro che parlare di lei. A detta dell'opinionista, Nathaly Caldonazzo non utilizzava strategie al contrario di Gianmaria Sainato: il modello in esilio su Playa Sant'Elena si era avvicinato a Helena, ma dopo essere rientrato in gioco ha cercato di far credere a tutti i suoi compagni d'avventura che la modella fosse bugiarda e stratega solo perché entrambi si trovavano al televoto insieme.

Sul vincitore dell'Isola dei Famosi 2023, Vladimir Luxuria non ha voluto fare alcun pronostico pubblico: "Mi auguro vinca un concorrente che non abbia solo giocato di strategia, ma che abbia vissuto la fame, le intemperie e abbia regalato momenti di riflessione".