Federico Nicotera e Carola Carpanelli potrebbero essersi lasciati. Ad allarmare i fan della coppia nata a Uomini e Donne, ci ha pensato lo stesso ex tronista con una storia criptica pubblicata su Instagram: ha scritto che non è una colpa averci creduto fino alla fine. Inoltre ha riferito di non essersi mai nascosto ma di avere sempre mostrato i suoi pregi e i suoi difetti.

Il post di Federico preoccupa i fan

Mercoledì 21 giugno, tra le stories su Instagram di Federico Nicotera è apparso un messaggio criptico: "Non è una colpa averci creduto". Inoltre ha scritto: "Non mi sono mai nascosto.

Me stesso, sempre, con pregi e difetti che avete visto. Questo è Federico".

Le parole utilizzate da Nicotera hanno messo in apprensione i fan dei "Nicotelli", poiché lascerebbero pensare alla rottura con Carola. Di recente, la coppia ha annunciato di essere in crisi ma non è chiaro se abbiano trovato un punto d'incontro oppure no. Al momento è bene prendere la notizia come un pettegolezzo di gossip, poiché potrebbe trattarsi solamente di uno sfogo dell'ex volto del dating show di Maria De Filippi.

I 'Nicotelli' avevano già annunciato di essere in crisi

La scorsa settimana, Carola Carpanelli ha annunciato a sorpresa di essere in crisi con Federico. L'ex corteggiatrice aveva parlato di "momento difficile" e aveva chiesto ai fan della coppia di rispettare la privacy.

A fare eco, ci aveva pensato Nicotera: anche lui oltre a confermare la crisi, aveva chiesto di rispettare questo momento delicato. Sebbene Federico aveva detto di essere consapevole che la sua fosse una coppia nata davanti ai riflettori, aveva chiesto discrezione.

La crisi dei "Nicotelli" arriva come un fulmine a ciel sereno, perché fino a pochi giorni prima si mostravano felici e sorridenti sui social.

Inoltre a Verissimo la coppia aveva annunciato di andare a convivere. Nel dettaglio, Carola aveva riferito di essere stata lei a proporre la convivenza visto che doveva cambiare il suo percorso di studi universitari.

U&D, Trono Classico: solo Lavinia e Alessio stanno ancora insieme

Tra le coppie nate a Uomini e Donne in quest'edizione, sta resistendo lontano dai riflettori solamente quella formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino.

Tutte le altre del Trono Classico sono scoppiate: Luca Daffré e Alessandra hanno detto di essersi vissuti lontano dai riflettori solamente 48 ore. Nicole Santinelli e Carlo Alberto si sono lasciati e non sono mancate delle polemiche: l'ex tronista non ha gradito che il fidanzato abbia immediatamente avviato una diretta social per dire di essere stato lasciato.

In ultimo c'è la crisi di coppia tra Federico Nicotera e Carola che potrebbe essere diventata rottura.