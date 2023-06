Col passare delle ore trapelano nuovi dettagli sull'ennesima crisi che ha colpito i "Donnalisi", la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 7 e composta da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Dopo che Alessandro Rosica ha parlato di una storia già terminata, Antonella è intervenuta su Instagram per mostrare ai fan il momento difficile che stava vivendo. La ragazza ha fatto un diretta in lacrime dicendo che Donnamaria la tratterebbe male e che l'avrebbe solo sfruttata per fare carriera come cantante.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Dopo qualche settimana di tregua, Antonella ed Edoardo sono di nuovo ai ferri corti. I tweet che la ragazza ha pubblicato l'altra sera (messaggi in cui si lamentava della troppa privacy che vuole il fidanzato), erano solo l'antipasto di quello che è accaduto nel primo pomeriggio del 24 giugno.

L'esperto di gossip Rosica ha usato i social network per anticipare che la storia tra i "Donnalisi" sarebbe finita a causa di una serie di insoddisfazioni: il romano sostiene che entrambi i concorrenti del Grande Fratello Vip non erano più felici insieme e che la scelta di lasciarsi sarebbe stata la cosa migliore.

Poco dopo, inoltre, Fiordelisi ha avviato una diretta Instagram che sta facendo molto discutere: l'influencer è apparsa in lacrime mentre passeggiava da sola per Napoli, la città che ha raggiunto nei giorni scorsi per stare vicino a Donnamaria (che conduce un evento in piazza per RTL).

Lo sfogo della protagonista del Grande Fratello Vip

Mentre piangeva e singhiozzava, dunque, Antonella ha raccontato: "Io non sto bene. Mi sento sfruttata per il bacio sul palco di RTL, anche perché poi mi tratta male".

La concorrente del Grande Fratello Vip, poi, ha aggiornato i fan sul fatto che in quel momento era da sola in una città che conosce poco e che la stava raggiungendo un'amica.

"Io non ce la faccio più. Ho fatto di tutto per questo ragazzo, ho dato tutto perché lo amo ma non mi faccio trattare così", ha proseguito Fiordelisi tra le lacrime.

La diretta Instagram con la quale ha confermato l'ennesimo allontanamento da Donnamaria, l'influencer l'ha conclusa dicendo: "Ora basta, devo iniziare a pensare a me stessa".

Il tira e molla dopo il Grande Fratello Vip

Prima di salutare i follower, Antonella ha anche sostenuto che l'obiettivo di Edoardo sarebbe proprio quello di farla arrivare al limite, in modo che sia lei a mettere fine alla loro turbolenta storia d'amore.

"Vuole farmi impazzire, per questo mi tratta così. Pensa solo a fare il cantante", ha tuonato la salernitana sempre nel corso della diretta Instagram che ha fatto nel pomeriggio di sabato 24 giugno.

Anche se non l'ha mai detto chiaramente, sembra proprio che la storia tra i "Donnalisi" sia giunta al capolinea e che stavolta sia stata la bella influencer a mettere un punto definitivo.

L'ultima crisi della coppia risale a meno di un mese fa, quando Fiordelisi ha usato i social network per informare i fan del periodo difficile che stava attraversando.

Dopo aver chiarito, però, i due protagonisti del Grande Fratello Vip 7 si sono fatti vedere pochissimo insieme e, stando alle ultime dichiarazioni della giovane, sarebbe stato proprio Donnamaria a non voler più apparire in pubblico.

In una storia su Instagram, il romano ha confermato l'allontanamento dalla compagna invitando chi le vuole bene ad aiutarla perché secondo lui non distinguerebbe più la vita reale da quella virtuale: l'ex volto di Forum, infatti, sostiene che Antonella darebbe troppa importanza ai social e per questo racconterebbe tutto quello che le succede nel privato.