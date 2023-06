Cosa succede tra Helena Prestes e Antonino Spinalbese? I due ex volti dell'Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip 7 sarebbero stati avvistati insieme mentre giocavano a calcio balilla. I due in passato hanno avuto un flirt, ma pare che dopo, sfumata la cosa, siano rimasti in ottimi rapporti.

Non è chiaro il motivo dell'incontro, ma potrebbero essere stati insieme ad altri amici in comune.

La foto di Helena e Antonino

Helena Prestes è reduce della partecipazione all'Isola dei Famosi, mentre Antonino Spinalbese ha partecipato al Grande Fratello Vip 7.

In queste ore, i due ex volti dei reality show sono finiti al centro del gossip: Helena e Antonino sarebbero infatti stati avvistati insieme. Al momento non è dato sapere il motivo dell'incontro, ma c'è chi ipotizza che dietro la cosa potrebbe nascondersi anche un riemergere di certe passioni mai del tutto sopite anche se lei sarebbe ad oggi fidanzata con un altro uomo.

Le dichiarazioni della modella

Durante la partecipazione di Spinalbese al Grande Fratello Vip 7, si è parlato più volte di un possibile ingresso di Helena Prestes: la giovane sarebbe entrata come "ex di" oppure come amica di Nikita Pelizon.

In passato la modella aveva spiegato i motivi della rottura con Antonino: non era il momento giusto, poiché erano entrambi presi dei rispettivi ex.

Stando alla versione di Helena, anche l'assidua presenza dei paparazzi non avrebbe aiutato la loro conoscenza: "Non potevamo stare da soli, andavamo al parco alle 3 di mattina per non farci vedere. Erano settimane che ci vedevamo e non avevamo mai fatto nulla, non c'era privacy".

Helena oggi è felicemente fidanzata, Antonino sarebbe single

Attualmente non si può parlare di un ritorno di fiamma vero e proprio fra Helena e Antonino: lei è felicemente fidanzata, mentre lui dovrebbe essere single.

Per quanto riguarda la modella, all'Isola dei Famosi ha anche ricevuto la visita del suo fidanzato Carlo che le ha fatto una proposta di fidanzamento ufficiale con tanto di anello.

Nonostante la coppia abbia dichiarato di frequentarsi da diverso tempo, alcuni ex naufraghi hanno insinuato che si trattasse di una relazione fake.

Spinalbese invece, all'interno della casa di Cinecittà si era avvicinato a Ginevra Lamborghini ma lontano dai riflettori le cose non sono andate come sperato. Di recente, si è mormorato di una possibile frequentazione con Carolina Stramare: quest'ultima però ha smentito categoricamente i rumor sul suo conto, spiegando di essere uscita con Antonino solamente perché hanno alcuni amici in comune.