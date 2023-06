Sebbene nessuno dei due abbia espresso in maniera chiara la propria posizione, pare ormai evidente che la storia tra Sangiovanni e Giulia Stabile si sia interrotta. Da mesi ormai si susseguono voci di una presunta crisi: una tesi che, che col passare del tempo, sta prendendo sempre più corpo. La coppia ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla relazione, comparendo sporadicamente sui social insieme, ma il silenzio oggi è divenuto assordante. Dopo il suo viaggio negli Stati Uniti, il cantautore vicentino ha detto di essere pronto a concedersi una vacanza in Giappone, ma al contrario delle due estate precedenti pare proprio che la ballerina professionista di Amici non sarà al suo fianco, visto che Giulia ha in programma una vacanza studio per arricchire il suo bagaglio professionale.

Sangiovanni si prepara per le vacanze

Sembrava un legame indissolubile nonostante la giovane età, ma evidentemente qualcosa deve essersi rotto tra Sangiovanni, all'anagrafe Giovanni Pietro Damian, e Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20. Sebbene la ballerina avesse dichiarato durante la sua ultima intervista a Verissimo di aver trovato molto più tempo nell'ultimo anno per stare con il fidanzato, nonostante i numerosi impegni lavorativi, da diversi mesi la coppia è al centro del Gossip. Si vocifera che Sangiovanni abbia già un'altra relazione in corso, ma il silenzio sta contribuendo a creare ancora più pettegolezzi.

Dopo essere volato in America per registrare nuova musica, Sangiovanni è tornato in Italia per esibirsi con Mr.Rain con la loro ultima hit, La fine del mondo, canzone che i due artisti stanno portando sui palchi delle maggiori manifestazioni estive.

Ieri sera, 25 giugno, i cantanti si sono esibiti al TIM summer hits, condotto da Andrea Delogu e Nek. Dopo l'esibizione, acclamata dal pubblico, i due sono stati intervistati nel backstage da Ema Stokholma, che ha chiesto anche qualche informazione sui progetti estivi dei due. Se Mr. Rain ha detto che il suo tour non gli consentirà di fare molte vacanze, Sangiovanni ha spiegato che volerà in Giappone.

Giulia Stabile andrà a studiare in America

Sangiovanni farà un giro due settimane in Giappone, ma Giulia Stabile non sarà con lui. La ballerina stessa infatti, recentemente intervistata da Grazia, ha spiegato che sta per realizzare un suo grande desiderio, ossia andare in America per studiare altri stili di danza. Vacanze separate che portano ancora una volta a pensare che la relazione sentimentale sia giunta al capolinea, anche se non è impossibile che la stima reciproca che i due giovani artisti si sono sempre dimostrati li abbia portati a mantenere una rapporto di amicizia.

Sta di fatto che Giulia, mantenendo il mistero, ha detto che Sangiovanni resterà il primo grande amore, [VIDEO] senza voler aggiungere altri particolari. E mentre il dubbio resta, Sangiovanni e Giulia continuano a coltivare i loro sogni, mantenendo fede soprattutto a se stessi.