Il Paradiso delle Signore 8 è già in cantiere per dare vita alle nuove puntate che andranno in onda su Rai 1 a partire dal prossimo settembre. Negli ultimi giorni gli attori hanno postato diverse foto dal set e certamente Marcello e Adelaide saranno presenti sin delle prime settimane dell'amata soap italiana. A mancare, invece, saranno Gemma e Marco che almeno nella prima parte della stagione non saranno presenti. Probabilmente i due personaggi torneranno più avanti.

Prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8: Marco e Gemma potrebbero lasciare l'Italia

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 sono uno dei programmi più attesi di Rai 1. In attesa di vedere come si evolveranno le storie dei protagonisti della Milano degli anni Sessanta, arrivano le prime informazioni dal set. Secondo indiscrezioni, Gemma e Marco non saranno presenti nelle prime puntate della soap ed è molto probabile che i due protagonisti dopo la proposta di matrimonio decidano di tornare negli Stati Uniti e crearsi una vita oltreoceano. Il giovane Di Sant'Erasmo, infatti, poco prima di dichiararsi a Gemma avrebbe dovuto lasciare l'Italia per un impegno di lavoro in America. Non si esclude che la loro assenza possa dipendere anche dalla gravidanza di Gemma che potrebbe richiedere delle cure particolari.

In questo caso, Marco potrebbe pagare una costosa clinica per far partorire Gemma e poi tornare insieme a lei una volta diventati genitori.

Il ritorno di Federico e Stefania e la possibile partenza di Ezio

Saranno certamente molte le novità della nuova stagione de Il Paradiso delle signore e si vocifera anche di alcuni ritorni che potrebbero movimentare le trame.

Il primo tra tutti è quello di Stefania Colombo che dopo aver finalmente conquistato il cuore di Federico potrebbe tornare con lui a Milano. La famiglia Colombo, tuttavia, resterà divisa, perché è quasi certa l'assenza di Ezio che alla fine della scorsa stagione ha lasciato Veronica. L'uomo, innamorato di Gloria, potrebbe raggiungere sua moglie in America e recuperare tutto il tempo perduto.

Vittorio e Matilde verso una storia d'amore

Uno dei protagonisti de Il Paradiso delle signore 8 sarà senza dubbio Vittorio. Secondo le prime anticipazioni tra il dottor Conti e Matilde nascerà una storia d'amore in barba a Tancredi che verrà presto smascherato da sua moglie. La relazione tra i due, tuttavia, potrebbe vedere ancora un grosso ostacolo: il ritorno di Marta. Se la moglie di Vittorio dovesse tornare dall'America per aiutare suo padre nella gestione della concorrenza, il pubblico ne vedrà delle belle. I sentimenti di Vittorio per Marta potrebbero risvegliarsi e rimettere nuovamente tutto in discussione.