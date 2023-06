In Terra Amara Fekeli, Müjgan e Fikret riceveranno una telefonata in piena notte. Arriva dall'ospedale e annuncia che purtroppo Yilmaz non è riuscito a superare la notte. Tutti correranno in ospedale per dargli un ultimo saluto e quello di Müjgan sarà colmo di risentimento, soprattutto perché si pentirà di non avergli detto ti amo almeno per un'ultima volta.

Müjgan visita Yilmaz in obitorio e gli dà il suo addio

Dall'ospedale di Çukurova, nel cuore della notte, arriverà la notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato: Yilmaz è morto. Parenti e amici correranno in ospedale per dargli l'ultimo saluto e avranno modo di passare qualche minuto insieme a lui in obitorio.

La prima a farlo sarà Züleyha, poi sarà il turno di Müjgan. La donna entrerà nella stanza in cui si trova il corpo di Yilmaz e darà libero sfogo ai suoi pensieri e sentimenti.

Müjgan: 'Perdonami Yilmaz, non potevo accettare che il tuo cuore appartenesse a un'altra'

"Yilmaz, ci sono tante cose che vorrei dirti. Tante parole non dette che ora come un pugnale trafiggono la mia gola", dirà Müjgan al cospetto di Yilmaz. "Mi dispiace tanto per ogni momento in cui ti ho ferito o reso triste", continuerà Müjgan, che soffrirà tanto mentre pronuncerà queste parole.

Müjgan si angoscerà per "non averti potuto dire che ti amavo più di ogni altra cosa, almeno un'ultima volta". "Perdonami Yilmaz, ma non potevo rispettare il tuo amore e non potevo accettare che il tuo cuore appartenesse a un'altra", continuerà Müjgan, ma lo vorrà ringraziare per un altro motivo.

"Yilmaz, mi hai dato la cosa più importante della mia vita: il mio amore, il mio Kerem Ali. Nostro figlio crescerà con il tuo nome e sarà coraggioso proprio come te", dirà poi la dottoressa tra le lacrime.

"Riposa in pace Yilmaz: dopo tutto il dolore che hai passato, forse per la prima volta puoi essere veramente sereno. Sei il mio tutto, il padre di mio figlio", concluderà così Müjgan il suo saluto a Yilmaz e ora ad attenderla ci sarà un futuro fatto di incertezze.

Fekeli fa partire il corteo funebre da casa sua

Müjgan rientrerà a casa e sarà molto pensierosa. Behice la osserverà con attenzione e chiederà alla nipote di riposarsi, sennò non riuscirà a partecipare al funerale. La ragazza però non le darà retta e rimarrà di fronte alla finestra, pronta ad aspettare la salma di Yilmaz e per dar via al corteo funebre.

È stato Fekeli a decidere che il corteo iniziasse da lì: voleva che il figlio vedesse la sua casa almeno per un'ultima volta. Fekeli farà fatica a reggere a tutto questo dolore e la stessa cosa sarà per Müjgan, che verrà accudita dalle domestiche del ranch di Fekeli. Fikret proverà a stare vicino a entrambi, ma è evidente che è momento duro per tutti.