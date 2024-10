Gulcemal taglierà un dito a Mert come punizione per avergli mentito sulla sua identità nelle prossime puntate de La Rosa e la vendetta. Le anticipazioni rivelano che Deva firmerà i documenti di matrimonio ma non si sentirà felice accanto a Gulcemal che si rivelerà un uomo spietato con i suoi nemici. Il protagonista accuserà Deva di aver tirato fuori il peggio di sé con i suoi inganni.

Una partenza in salita per Deva e suo marito

Gulcemal sposerà Deva ma il loro matrimonio non inizierà affatto nel migliore dei modi. L'uomo, infatti, lascerà l'altare per correre da Zafer che gli rivelerà la vera identità di Mert.

Gulcemal sarà a dir poco furioso e tenterà di uccidere suo cognato dopo aver scoperto che è l'ex fidanzato di Deva. La preoccupazione per Gulendam, tuttavia, impedirà a Gulcemal di andare fino in fondo. La donna, infatti, temerà per la vita di suo marito e si taglierà le vene per il dolore di dover vivere senza di lui. Mosso a compassione, Gulcemal correrà in ospedale da sua sorella che gli chiederà di prometterle che non ucciderà Mert. Dopo aver fatto la promessa a sua sorella, l'uomo sarà fedele alla sua parola ma troverà comunque un modo per vendicarsi di Mert e Deva per le loro bugie. Dopo averli portati su una rupe, Gulcemal spaventerà a morte entrambi, ma alla fine li costringerà soltanto a firmare i documenti del matrimonio.

Mert sarà il testimone di nozze e Deva subirà la decisione di Gulcemal pur avendo capito che può essere molto pericoloso. Il ritorno a casa non sarà facile per Deva che dovrà stare con suo marito pur rifiutando il suo lato oscuro. Gulcemal non sarà affatto amorevole con sua moglie, colpevole di avergli mentito e aver vissuto per settimane sotto lo stesso tetto di Mert.

La vendetta di Gulcemal per Mert

Mert non se la caverà tanto facilmente, perché al ritorno a casa Gulcemal si vendicherà di lui anche se non gli toglierà la vita. L'uomo sarà legato ad un albero e a nulla serviranno le sue richieste a Gara di liberarlo perché la donna non tradirà in alcun modo il suo datore di lavoro. Quando arriverà Gulcemal, lo slegherà e lo aggredirà, ricordando perfettamente un momento in cui Mert discuteva con Deva e le toccava una mano.

Gulcemal chiederà a Mert con quale mano avesse toccato sua moglie e gli taglierà un dito. L'uomo continuerà ad essere terrorizzato di quello che potrà fargli Gulcemal, visto che dovrà continuare a vivere sotto il suo stesso tetto. Quando Deva vedrà Mert con un dito mancante si convincerà di aver sposato un mostro, ma non potrà più tornare indietro.

Deva e Gulcemal erano a un passo dalla felicità

Nelle puntate precedenti, Deva è stata più volte sul punto di dire a Gulcemal la verità sul suo passato. A frenarla è stata la paura di perderlo proprio nel momento in cui i due erano più felici. Dopo aver superato le incomprensioni, infatti, Gulcemal ha offerto a Deva un marchio a suo nome e le ha fatto una dichiarazione d'amore come sognava da tempo.

L'uomo ha regalato un anello a Deva e le ha chiesto di sposarlo. Deva si è sentita al settimo cielo e per Gulcemal è andata anche contro suo padre. Ibrahim, infatti, non ha dato la sua benedizione e si è rifiutato di accettare le nozze di sua figlia.