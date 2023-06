In Honduras tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi si respira aria di tensione. Durante un daytime è stata mostrata una chiacchierata tra Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero, i quali hanno fatto delle insinuazioni sull'atteggiamento di Helena Prestes: entrambi hanno riportato ad altri concorrenti che, in hotel, prima dell'inizio del programma, la modella brasiliana ha parlato male di Nikita Pelizon.

Le dichiarazioni del duo Camassa-Lo Cicero

Luca Vetrone, Gian Maria Sainato, Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero si sono concessi una chiacchierata mentre mangiavano il riso.

In particolare, Camassa e Lo Cicero hanno criticato duramente Helena. La showgirl toscana ha detto: "Vi ricordate quando in hotel ha massacrato Nikita, che ne parlava male?".

Stando alla versione di Pamela, quest'episodio si sarebbe verificato durante il servizio fotografico realizzato prima dell'inizio del reality-show. A far eco alle dichiarazioni di Camassa sono giunte quelle di Andrea: "Ha detto che non è un'amica e che l'ha conosciuta solo per il programma (Pechino Express, ndr), ma che le sue amiche sono altre".

Queste affermazioni fanno saltare alla mente quanto accaduto in occasione della sorpresa fatta da Nikita a Helena. In questa circostanza, la modella non ha riconosciuto Pelizon, pensando che potesse trattarsi delle sue amiche Dayane Mello o Soleil Sorge.

Pamela Camassa ritiene che Helena sia falsa

Gian Maria Sainato ha sottolineato che, a suo parere, in questi giorni Helena si starebbe sforzando di apparire "buona" perché è al televoto contro di lui. L'ex concorrente di Riccanza pensa che questa sia una strategia per evitare l'eliminazione dall'Isola dei famosi. Luca Vetrone ha poi aggiunto che Prestes vorrebbe perdere la pazienza e che si sta trattenendo molto dal farlo.

Continuando a parlare di Helena, Pamela Camassa è intervenuta nuovamente dicendo: "Non credo a nulla di questo suo nuovo atteggiamento". La showgirl è convinta che la concorrente brasiliana stia recitando il ruolo della vittima per essere in pace con gli altri naufraghi. In realtà, Pamela ha il sospetto che Prestes non abbia alcun interesse nell'intrattenere rapporti amichevoli con gli altri concorrenti, e che stia cercando di comportarsi meglio solo perché si sente sola.

Lo Cicero accetta le scuse di Helena, ma Pamela non sembra accettare questa rappacificazione! #Isola pic.twitter.com/Uo7xJndjPI — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 8, 2023

I commenti di alcuni utenti del web

Le critiche di Pamela Camassa a Helena Prestes non sono passate inosservate tra i telespettatori dell'Isola dei famosi.

Su Twitter, alcuni utenti hanno criticato la prima finalista del Reality Show: "Pamela è la più cattiva dell'edizione". Un altro internauta ha preso le difese di Helena: "Brutta cosa l'invidia". Ci sono poi quelli che hanno criticato Andrea Lo Cicero: "Il duo Camassa-Lo Cicero non fa altro che gettare fango su Helena, complimenti".

Infine ci sono coloro i quali ritengono che i naufraghi stiano avendo questo atteggiamento verso la modella brasiliana perché la temono come avversaria. Ovviamente ci sono poi anche degli utenti dei social che condividono la posizione di Pamela e Andrea.