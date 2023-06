Beautiful prosegue con nuove puntate su Canale 5 e le anticipazioni dal 19 al 25 giugno annunciano che Steffy sarà ancora in pericolo. La famiglia Forrester parlerà alla donna del marito Finn e Sheila temerà che possano riaffiorare altri ricordi. Per questo motivo la dark lady tenterà nuovamente di uccidere Steffy, ma in quel momento Taylor entrerà nella stanza. Nel frattempo ci sarà grande attenzione su Quinn, che si inserirà nel triangolo che vede protagonisti Zende, Carter e Paris.

Anticipazioni Beautiful: Steffy sconvolta dalla morte di Finn

Le anticipazioni di Beautiful dal 19 al 25 giugno raccontano che la situazione di Steffy migliorerà, almeno per quanto riguarda la salute fisica.

Psicologicamente la figlia di Ridge sarà ancora molto confusa, tanto che al risveglio dal coma Steffy sarà convinta di essere ancora sposata con Liam. Dopo averla assecondata per evitare traumi improvvisi, la famiglia Forrester deciderà di farsi forza e dire a Steffy che adesso è sposata con Finn e che suo marito è morto. La giovane donna si ricorderà della sua vita con Finn e scoppierà in lacrime per il dolore della grave perdita. Vedendo che Steffy inizierà ad avere memoria, Sheila inizierà a tremare.

Anticipazioni puntate dal 19 al 25 giugno: Sheila pronta a uccidere ancora

Le puntate di Beautiful dal 19 al 25 giugno vedono Steffy al centro dei riflettori. Sheila si renderà conto che da un momento all'altro la donna potrebbe ricordare l'aggressione.

Questo timore porterà la signora Carter ad agire al più presto, decidendo di togliere la vita a Steffy mandandola in overdose con la flebo. Proprio quando sarà sul punto di portare a termine il suo diabolico piano, tuttavia, Taylor entrerà nella stanza di Steffy e interromperà tutto. Sheila non si arrenderà e proverà a uccidere la figlia di Ridge in un secondo momento, ma anche questo tentativo verrà interrotto.

A entrare nella camera sarà Liam, ma neanche lui riuscirà a immaginare le cattive intenzioni di Sheila.

Quinn ammetterà di pensare ancora a Carter, lui ricambierà

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che si tornerà a parlare anche di Carter e della sua complicata situazione sentimentale. L'avvocato proverà a convincere Paris a dimenticare la notte trascorsa con lui e a sposare Zende, ma per lei non sarà facile.

A peggiorare le cose ci sarà il ritorno di Quinn, che confesserà a Carter di aver sempre pensato a lui nonostante abbia deciso di essere una buona moglie per Eric. Lui ammetterà di essersi buttato tra le braccia di Paris per dimenticarla, ma non servirà. Tra Carter e Quinn ci sarà la conferma di un amore ancora vivo.