All'Isola dei Famosi è tempo di confidenze: nel corso di una chiacchierata con Marco Mazzoli, Gianmaria Sainato ha risposto infatti ad alcune domande facendo chiarezza sul tema del proprio orientamento sessuale. Nel dettaglio, Sainato ha rivelato di non avere alcuna preferenza tra donne o uomini spiegando che la sua ultima frequentazione è stata con una ragazza.

Le dichiarazioni di Sainato

Nel corso dell'intervista effettuata da Marco Mazzoli a Sainato nel corso di un gioco, anziché glissare il modello ha deciso di rispondere a tutte le domande, comprese quelle legate al proprio orientamento sessuale: "Sì, sono bisessuale non l'ho mai nascosto". Il giovane ha spiegato di non avere alcuna preferenza tra uomini e donne e di avere avuto la relazione più lunga con un uomo con il quale è stato per 5 anni, il record con una donna è stato invece di un anno e mezzo.

L'ultima frequentazione di Gianmaria

Durante la chiacchierata con Mazzoli, Gianmaria Sainato si è lasciato scappare anche una confidenza che non è passata inosservata ai telespettatori del reality show: "La mia ultima storia prima di entrare qui è stata con una ragazza". Il naufrago ha spiegato che nel momento in cui è arrivata la chiamata per partecipare all'Isola dei Famosi, entrambi hanno deciso di interrompere la frequentazione.

Al momento il modello ha deciso di non rendere nota l'identità della ragazza, ma non è escluso che incalzato da Ilary Blasi non decida di raccontare qualcosa di più durante le dirette.

La reazione di alcuni utenti del web

La confidenza di Gianmaria Sainato circa i suoi gusti non è passata inosservata.

Sui social, alcuni utenti si sono detti convinti del fatto che il modello abbia mentito poiché qualche anno fa ha fatto pubblicamente coming out.

Inoltre alcuni sono convinti che voglia intraprendere a tutti i costi una relazione all'Isola dei Famosi, altrimenti non avrebbe mai riportato delle confidenze ricevute da Cristina Scuccia: quest'ultima avrebbe raccontato lontano dai riflettori di voler intraprendere una conoscenza con lo stesso Gianmaria asserendo però come davanti alle telecamere non vorrebbe andare oltre per timore del giudizio dei telespettatori da casa.

Infine c'è chi non ha gradito la rivelazione circa l'ultima frequentazione avuta prima di sbarcare in Honduras: un utente ha infatti sostenuto che non sarebbe appropriato lanciare il messaggio che ai reality bisogna partecipare da single.