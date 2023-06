Lo sceneggiato Terra amara continua la propria messa in onda su Canale 5 e le emozioni non mancheranno.

Stando alle anticipazioni, Hunkar sarà senza dubbio tra i personaggi più in vista nelle prossime settimane. La madre di Demir rifletterà molto sul suo passato e cambierà decisamente atteggiamento. Tra lei e Zuleyha nascerà un rapporto di profondo affetto e tutto questo sarà evidente anche agli occhi di Fekeli. Quest'ultimo metterà da parte le incomprensioni e non perderà altro tempo, chiedendo a Hunkar di sposarlo. L'uomo si renderà conto che rinunciare all'amore a causa della guerra tra le famiglie più importanti di Cukurova non servirà a nulla e deciderà di essere felice.

Anticipazioni Terra amara: Hunkar e Fekeli ancora innamorati

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che Hunkar capirà la sofferenza di Zuleyha e cambierà molto. La signora Yaman e sua nuora saranno più unite che mai, tanto che la donna arriverà a mettersi contro suo figlio pur di difendere Zuleyha. Il rapporto tra le due protagoniste sarà sempre più sincero e affettuoso e questo non passerà inosservato agli occhi di Fekeli, da sempre innamorato di Hunkar.

Anticipazioni prossime puntate: Hunkar riceverà la proposta di nozze dal suo amore di sempre

Le prossime puntate di Terra amara vedranno trionfare l'amore tra Hunkar e Fekeli che non vorranno più nascondersi e soffrire. Ali Rahmet sarà sempre più vicino a Hunkar e la vedrà con più frequenza, riscoprendo un forte sentimento per lei.

I due si incontreranno al gazebo ricordando i vecchi tempi con nostalgia e Fekeli prenderà una decisione inaspettata. "Rinunciare al nostro amore non è la soluzione", dirà poco prima di regalare un anello alla donna che ama. Hunkar riceverà una nuova proposta di matrimonio da Fekeli e accetterà felice di ricominciare finalmente una vita con l'unico uomo che abbia mai amato.

Behice non sarà per nulla felice della notizia che riceverà da Ali Rahmet

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Hunkar e Fekeli saranno decisi a sposarsi. Dopo la proposta di nozze, Ali Rahmet tornerà a casa e informerà la sua famiglia del lieto evento. Yilmaz non sarà molto felice della scelta del padrino e ci terrà a sottolineare che la sua guerra con Demir non finirà nonostante tutto.

Behice, invece, si congratulerà con Fekeli, ma non sarà affatto sincera. Quando sarà da sola con Mujgan, la donna non nasconderà il suo timore di essere mandata via dalla villa e cercherà un modo per impedire questo matrimonio. Per la felicità di Hunkar e Fekeli ci saranno ancora molti ostacoli da superare. La zia di Mujgan sarà pronta a tutto pur di non perdere il suo posto nella vita di Ali Rahmet.