La Promessa andrà in onda nei giorni 26 e 27 giugno, garantendo intrattenimento con le vicende sempre più intricate della famiglia Lujan e della sua servitù.

Alla tenuta si terrà una battuta di caccia, organizzata dai marchesi con la speranza di convincere il Duca De Los Infantes ad aiutarli a salvare La Promessa. Manuel non sarà presente in quanto intenzionato a partecipare ad una gara di aviazione e ad aiutarlo con l'aereo sarà Jana. Nel frattempo fra la servitù non circolerà buon sangue. L'atteggiamento di Petra finirà per far perdere la pazienza a Romulo, mentre Teresa verrà umiliata da Leonor.

Anticipazioni La promessa 26 giugno

Nella puntata de La Promessa, in programma lunedì 26 giugno, spronato da Jana, l’erede della famiglia Lujan metterà da parte ogni esitazione e prenderà parte alla competizione di aviazione della Coppa dei Pedroches nonostante i suoi genitori glielo abbiano impedito. Intanto Alonso e la moglie Cruz saranno in apprensione per l’imminente battuta di caccia che organizzeranno per spingere i duchi De Los Infantes ad aiutarli a salvare la loro tenuta. Quello che più preoccuperà i marchesi di Lujan è il fatto che Manuel non vi possa prendere parte, finendo col compromettere il rapporto con il duca.

Petra messa con le spalle al muro da Romulo

Teresa, intanto, incontrerà Leonor e le chiederà di trattare bene l’ormai suo ex fidanzato Mauro, senza spezzargli il cuore.

In seguito Pia, stanca delle frequenti malignità mosse da Petra, ne parlerà con Romulo. Quando quest’ultimo cercherà di catturare l’attenzione di donna Petra, lei non si mostrerà preoccupata per il suo comportamento, portando Romulo a perdere la calma e a metterla con le spalle al muro.

Catalina riceverà una quota di fieno da parte di Tadeo, con la quale potrà sfamare le sue bestie.

In cambio, Catalina venderà a Tadeo la scacchiera appartenuta al defunto Tomas.

La Promessa, spoiler 27 giugno: Jana aiuta Manuel con l'aereo

Quando i marchesi riceveranno la risposta positiva del Duca, in merito all'invito a caccia, decideranno di manipolarne il risultato a favore dell'invitato, in modo da farlo sembrare un cacciatore abile.

Jana si metterà a disposizione di Manuel per aiutarlo ad ultimare il suo aereo in vista della competizione.

Una sconsolata Pia sarà intenta a farsi una tisana per dormire quando Simona e Candela la conforteranno. Il mattino dopo, la domestica avrà uno scontro con Petra, la quale le chiederà spiegazioni sul mancato allontanamento di Jana dalla tenuta. Intanto Catalina e Tadeo continueranno a sfidarsi attraverso gli scacchi e lui la spronerà a non gettare la spugna durante la battaglia. Catalina farà tesoro del consiglio di Tadeo, al punto da esporre le sue rivoluzionarie idee al Duca durante una cena, finendo col coinvolgere Manuel nella faccenda e facendogli acquisire l'approvazione del nobile signore.

Leonor umilierà Teresa, ma quest'ultima non lascerà perdere e si recherà nella camera della sua padrona per rivelarle il disagio che prova per il suo trattamento.