Nelle nuove puntate della soap opera turca di Canale 5 Terra Amara sono previsti vari colpi di scena. Dagli spoiler si evince che Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) torneranno a farsi la "guerra" dopo la scomparsa di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes). La dottoressa punterà il dito contro la sua acerrima nemica, appena verrà a conoscenza insieme alla zia Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) che il suo defunto marito aveva venduto ogni suo bene a Hunkar Yaman (Vahide Percin).

Quindi Mujgan vorrà ricevere dalla rivale il denaro che Yilmaz aveva messo da parte per fuggire con lei: non si tratterà di una semplice richiesta, poiché la dottoressa arriverà ad accusare Zuleyha di essere una ladra.

Spoiler turchi, Terra amara: Behice e Mujgan sconvolte dalla rivelazione dell’avvocato

Dopo la morte di Yilmaz a seguito di un incidente stradale, Behice non sarà particolarmente triste, poiché spererà che Mujgan possa riuscire a ereditare i beni dell’uomo: in un primo momento la zia convincerà anche la dottoressa a lasciare con lei la villa di Ali Rahmet Fekeli.

Il giorno dopo però Behice e Mujgan rimarranno sconvolte quando l’avvocato dirà loro che il patrimonio del defunto Akkaya non ha un valore di 50 milioni, come pensavano.

Fekeli interroga Zuleyha sul denaro di Yilmaz, la dottoressa Hekimoglu viene cacciata dalla tenuta della rivale

In particolare verrà alla luce che Yilmaz aveva venduto ogni suo possedimento all’ormai defunta Hunkar.

A questo punto Behice e Mujgan non avranno altra scelta che tornare alla tenuta di Fekeli. Quest'ultimo - per vederci più chiaro sull'intricata faccenda - chiederà a Zuleyha dove siano finiti i soldi che il suo compianto figlioccio avrebbe dovuto utilizzare per la loro fuga da Cukurova. La giovane Altun assicurerà all’anziano uomo di non saperne nulla, inoltre gli dirà che in caso contrario avrebbe dato il denaro in questione a Mujgan perché il piccolo Kerem Ali è rimasto senza padre.

A non credere alla versione di Altun sarà però proprio la dottoressa Hekimoglu, la quale non perderà tempo per affrontarla. Quest’ultima costringerà Zuleyha a restituirle i soldi dell’eredità di suo figlio, arrivando ad accusarla di averli rubati. La dura reazione della moglie di Demir non si farà attendere, infatti - in preda alla furia - caccerà via dalla tenuta Mujgan sotto lo sguardo stupito di Şermin e Sevda.