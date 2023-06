L'appuntamento con La promessa è confermato dal 26 al 30 giugno 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Jana, la quale inizierà ad avere dei dubbi in merito alla sua relazione clandestina con Manuel e continuerà ad indagare per scoprire la verità sul giovane Curro, che considera suo fratello.

Jana e Manuel sempre più intimi: anticipazioni La Promessa 26-30 giugno

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa dal 26 al 30 giugno, rivelano che la passione tra Jana e Manuel sarà sempre più difficile da nascondere.

I due faranno fatica a tener nascosto questo sentimento che, ormai, hanno capito di provare a vicenda e nel corso dei prossimi episodi della soap, anche Maria Fernandez scoprirà cosa sta succedendo.

La donna, infatti, si renderà conto che la sua migliore amica ha perso la testa per il figlio dei marchesi e resterà a dir poco spiazzata e sorpresa, consapevole del fatto che si tratti di un amore a dir poco impossibile.

Jana dubita sulla storia con Manuel: anticipazioni La Promessa al 30 giugno

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de La promessa destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per un nuovo incontro tra Jana e Curro: la donna, convinta del fatto che quel ragazzo sia suo fratello, spererà ancora una volta che possa riconoscerla ma le cose andranno diversamente.

Curro, infatti, non avrà la minima idea di chi sia Jana: l'incontro tra i due, quindi, sarà un vero e proprio fallimento ma la ragazza non avrà alcuna intenzione di demordere e continuerà a lottare per far sì che possa scoprire nuove verità sul conto del presunto fratello.

Intanto Jana inizierà a fare delle valutazioni anche in merito alla sua relazione con Manuel e si renderà conto che, la loro è una storia impossibile, dato che non potrebbero mai essere felici e liberi di amarsi per davvero: per questo motivo vuole chiuderla definitivamente.

Arriva Jimena, Pia in crisi: anticipazioni La Promessa al 30 giugno

Ma i colpi di scena non sono finiti qui: le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa fino al 30 giugno 2023, rivelano che al palazzo arriverà Jimena, la figlia dei duchi degli Infantes.

Il barone proverà a convincere in tutti i modi Manuel a convolare a nozze con Jimena, così da potersi sistemare con una donna ricca e risolvere anche i loro problemi di natura economica.

Pia, invece, si troverà sempre più in difficoltà: dopo aver scoperto di essere incinta del suo primo figlio, la ragazza non saprà se portare avanti la gravidanza oppure abortire.

Occhi puntati anche su Leonor e Mauro: i due porteranno avanti, in gran segreto, la loro relazione, sperando che nessuno li scopra. Ma, in questi nuovi episodi della soap, sarà Jimena a beccarli in atteggiamenti intimi.