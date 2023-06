Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole e nella settimana dal 19 al 23 giugno in primo piano continuerà ad esserci la forte crisi tra Marina e Roberto. La donna sarà sempre più fragile per la difficile situazione che sta vivendo e si lascerà andare alla passione con Alberto. Eduardo, invece, riuscirà a convincere Clara ad affrontare un colloquio di lavoro, mentre Nunzio e Rossella dovranno fare i conti con il bacio che si sono scambiati.

Anticipazioni Un posto al sole: Roberto furioso con Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 19 al 23 giugno raccontano che Roberto mostrerà il lato più rabbioso di sé e questo farà soffrire Marina che invece sarà molto fragile a causa dei frequenti litigi.

A tentare di calmare la situazione ci penseranno Filippo e Serena, ma non sarà facile perché entrambi i coniugi saranno agguerriti. A questo proposito, Marina assumerà Alberto Palladini come avvocato per vendicarsi di suo marito. Per la storica coppia sembrerà arrivata davvero la fine e Lara sarà a un passo dal suo scopo. Tra Marina e Palladini, invece, scoppierà all'improvviso la passione. Nel frattempo, Clara accetterà di affrontare il colloquio al bar, ma Alberto non perderà occasione per smorzare il suo entusiasmo. La madre di Federico arriverà a rinunciare all'incarico ed Eduardo sarà furioso per questo. Sabbiese non tollererà l'atteggiamento di Alberto con la sua ex compagna, ma Clara lo pregherà di non reagire e i due saranno sempre più vicini.

Anticipazioni settimana 19-23 giugno: Samuel penserà di lasciare Speranza

Le puntate di Un Posto al sole dal 19 al 23 giugno vedranno in primo piano anche Nunzio e Rossella. I due amici non potranno fare a meno di ripensare al loro bacio anche se si erano ripromessi di dimenticare tutto. La confusione prenderà il sopravvento anche in Samuel che si renderà conto di avere progetti di vita diversi da quelli di Speranza.

Grazie all'influenza di Micaela nella sua vita, il giovane chef capirà che i suoi sogni sono lontani dalla sua fidanzata. Nel frattempo, la gemella Cirillo realizzerà che Samuel per lei non è solo un gioco e che prova dei sentimenti per lui.

Viola in crisi con Eugenio si confiderà con Michele

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che sarà tempo di crisi per i personaggi di Palazzo Palladini.

Oltre a Marina decisa a vendicarsi di Roberto, infatti, anche Samuel mediterà di lasciare Speranza. Ci saranno novità anche per Viola che dovrà affrontare nuovi problemi con Eugenio. La donna troverà in Filippo un confidente e sfogherà con lui le sue preoccupazioni che riguardano il matrimonio. Infine, Mariella inizierà ad essere sempre più sicura che Bufalotto sia Michele.