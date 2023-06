L'appuntamento con la soap opera La promessa prosegue dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni della settimana dal 26 al 30 giugno annunciano che in primo piano ci sarà il dramma di Pia che dopo le minacce di Cruz dovrà decidere se abortire o meno. Nel frattempo, i marchesi faranno di tutto per salvare la tenuta invitando il duca e la sua famiglia a una battuta di caccia. Manuel, però, non si presenterà all'evento per partecipare a una gara di volo. Infine, Cruz brucerà una mano a Petra per punirla dopo averle fatto una confidenza su Manuel.

Anticipazioni La promessa: Pia riceverà delle scarpine per il suo bambino

Le anticipazioni de La promessa nella settimana dal 26 al 30 giugno raccontano che Pia sarà molto triste per il suo futuro. Dopo aver scoperto la sua gravidanza, infatti, Cruz l'ha minacciata di licenziarla se non rinuncia al suo bambino. Pia dovrà decidere al più presto se abortire e sarà distrutta dall'idea di dover vivere senza suo figlio. Candela capirà la tristezza della donna e le starà vicino regalandole un paio di scarpine che la faranno commuovere.

Nel frattempo, la situazione economica della tenuta allarmerà i marchesi che faranno di tutto per ingraziarsi il duca, ma non sarà affatto facile. Il duca farà presente che la dote di Jimena sarà dei marchesi solo se la faranno sposare con Manuel.

Spoiler settimana 26-30 giugno: Manuel vincitore alla gara di volo

Le puntate de La promessa della settimana dal 26 al 30 giugno vedranno in primo piano la difficile situazione della tenuta. A questo proposito, i marchesi organizzeranno una battuta di caccia con lo scopo di compiacere il duca e chiederanno a Manuel di partecipare all'evento, Il signorino, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di prendere parte all'incontro.

Grazie a Jana, il giovane potrà partecipare di nascosto alla gara di volo de Los Pedroches e la vincerà. I marchesi, invece, faranno di tutto per manipolare la battuta di caccia per far apparire il duca come un abile cacciatore.

Alonso imporrà a Manuel il matrimonio con Jimena

Le anticipazioni de La promessa raccontano che Petra non esiterà a raccontare a Cruz che Manuel è andato alla gara di aviazione a loro insaputa.

La marchesa sarà molto risentita dalle parole della sua domestica e la punirà bruciandole una mano. Manuel rientrerà a tarda notte e Cruz lo sgriderà, mentre Alonso gli dirà che dovrà necessariamente sposare Jimena per salvare la proprietà. Il ragazzo darà i soldi della vincita della gara a Catalina perché li usi per La Promessa. Infine, Teresa continuerà a soffrire per la fine della sua relazione con Mauro e a consolarla ci saranno Candela e Simona.