Nella soap opera turca di Canale 5 Terra Amara nei giorni 3 e 4 luglio non mancheranno i colpi di scena, che culmineranno nella morte di Hatip.

Tutto avrà inizio quando Gaffur, appresa la verità sull'assassinio di Cengaver, deciderà di mettere alle strette Hatip. Il marito di Naciye perderà la vita in seguito a uno scontro con il suo ricattatore. Sarà così che Demir, una volta appresa la notizia della morte dell'uomo, non esiterà a lasciare da sola sua moglie in ospedale. Zuleyha coglierà al volo l'occasione per fare una grande rivelazione a Yilmaz.

Tutto questo avverrà dopo che Altun, uscita dal coma, avrà ricevuto il supporto da sua suocera Hunkar.

Terra amara, episodio del 3 luglio

Quando Gaffur verrà a sapere che Cengaver è morto per mano di Hatip, impugnerà la penna e scriverà una lettera da indirizzare all'assassino, in modo da ricattarlo.

Hatip riceverà la missiva anonima e non esiterà a fiondarsi nel bosco per mettere a tacere il ricattatore, pagandolo.

Quando sul posto troverà Sermin ad attenderlo all'interno della macchina, l'uomo la porterà via con sé, onde evitare che la sua amante possa fargli una scenata di gelosia.

Hunkar promette fedeltà a Zuleyha

Hunkar avrà un incontro con l'amante del suo defunto marito, Sevda, e scoprirà a malincuore che la donna gli ha rubato anche l'amore di suo figlio Demir.

Nel frattempo giungerà una lieta notizia dall'ospedale: Zuleyha sarà dichiarata fuori pericolo.

Una volta riaperti gli occhi, Zuleyha riceverà la visita di sua suocera, la quale le chiederà perdono per tutte le angherie subite e le farà una promessa: non la lascerà da sola, restandole dunque fedele.

Spoiler Terra amara del 4/7: Naciye denuncia il marito e lui muore

Naciye si vedrà recapitare una lettera di divorzio e non la prenderà per nulla bene, anzi vorrà vendicarsi. Sarà così che la donna si recherà in procura per denunciare il marito, incolpandolo dell'omicidio di Cengaver. Hatip, intanto, scoprirà l'identità del suo ricattatore e non si farà problemi a puntare una pistola contro Gaffur.

Ne seguirà una colluttazione che terminerà con uno sparo verso Hatip e con la morte di quest'ultimo.

Sermin assisterà alla scena, ma preferirà tenere la bocca chiusa.

La notizia della morte di Hatip circolerà ben presto per le vie di Cukurova, arrivando alle orecchie di Demir che finirà per lasciare Zuleyha da sola in ospedale. Un'occasione che Altun sfrutterà per parlare con Yilmaz e confessargli quel segreto che ha tenuto nascosto per molto tempo: Adnan è suo figlio.