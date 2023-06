Cosa c'entrano Cruz e il barone con il rapimento di Curro? Le prossime puntate della soap opera La Promessa faranno chiarezza su questo mistero, e non solo. Tutto inizierà con l'arrivo di Eugenia, la madre di Curro. Le sue condizioni di salute saranno preoccupanti, tanto che le domestiche verranno istruite per fare in modo che la donna non abbia delle crisi nervose. Jana sarà l'incaricata alla somministrazione delle medicine che se da un lato calmeranno Eugenia, dall'altro le provocheranno effetti collaterali come allucinazioni. Durante una discussione con il barone, Cruz metterà in chiaro che non considera suo nipote degno del suo cognome.

Cosa nascondono queste parole?

La scoperta di Jana nelle nuove puntate de La Promessa

Nel dettaglio, nei prossimi episodi della soap opera La Promessa l'arrivo di Eugenia metterà scompiglio in tutta la casa, viste le sue condizioni di salute precarie. Jana scoprirà che è la mamma di Curro e così cercherà di passare molto tempo con lei per cercare di rimettere in piedi i pezzi mancanti del loro passato.

Ci saranno diversi eventi che metteranno in subbuglio Jana: oltre all'incontro con Eugenia, Manuel le farà una dichiarazione d'amore. Sapendo tuttavia che è sposato con Jimena - sebbene contro la sua volontà - le chiederà di comportarsi come sempre, ma senza dimenticare il sentimento che prova per lei.

Intrighi amorosi anche per Mauro e Leonor. Romulo ha intimato a Mauro di licenziarlo se non avesse interrotto una volta per tutte la sua relazione. Promessa non mantenuta, visto che i due continueranno a vedersi.

La Promessa: il segreto di Cruz e del Barone verrà a galla

La pericolosità del Barone de Linaja non si placherà, tanto che minaccerà di nuovo Pia per i suoi comodi.

Un segreto custodito nel suo passato verrà a galla, spiazzando Jana e le sue ricerche sul rapimento di Curro.

Già, perché nelle prossime puntate della soap La Promessa grazie a una discussione tra padre e figlia risulterà chiaro che entrambi hanno qualcosa a che fare con la scomparsa del fratello di Jana.

Cruz e il Barone sono i mandanti del rapimento di Curro: spoiler de La Promessa

A far insospettire Jana saranno degli strani discorsi di Eugenia su sua sorella Cruz. Inoltre, la stessa Cruz sarà parecchio infastidita dalla sua presenza. La nobildonna sarà furiosa per il fatto che Curro ha avuto una vita piena di agi e un'educazione che non è al pari con l'importante nome che porta.

Jana parlerà a lungo con Eugenia, nella speranza di poter scoprire qualcosa di più. E così sarà, perché nei nuovi episodi de La Promessa verrà a galla che Cruz e il Barone sono implicati nella scomparsa di Curro, avvenuta molti anni prima.