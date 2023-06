Appassiona sempre di più la soap opera La Promessa, trasmessa su Canale 5 e che continuerà per tutta l'estate. Dopo l'arrivo di Curro, Jana dovrà fare i conti con la sua insolenza e la sua caparbietà nel procurarle continue sofferenze, senza capirne le motivazioni. Al contrario quando ci sarà l'entrata in scena della madre del giovane, le dinamiche cambieranno completamente. Strani e inspiegabili fatti metteranno in allerta Jana.

La Promessa nuove puntate: arriva Eugenia, la madre di Curro

Nei prossimi episodi de La Promessa Jana scoprirà che Curro è suo fratello, ma il giovane non le lascerà pace, umiliandola continuamente e costringendola poi a scusarsi, come fosse lei la colpevole.

Un comportamento che la spiazzerà, anche perché lei lo tratterà sempre con rispetto, nonostante tutto. Come raccontano le anticipazioni la scoperta di Jana cambierà ogni cosa e, in particolar modo, l'atteggiamento di Cruz e del barone, che cominceranno a essere sempre più evasivi: che cosa stanno nascondendo?

Nel frattempo il rapporto tra Jimena e Manuel prenderà una piega inaspettata. La giovane sa che il loro è un matrimonio combinato e soffre per la sua distanza emotiva. Stanca di tormentarsi prenderà una decisione drastica: lasciare la villa per vedere se Manuel prova qualcosa per lei.

L'arrivo di Eugenia, la mamma di Curro, sarà problematico per la servitù e non solo. La donna soffre di crisi nervose e di allucinazioni, e uno dei suoi attacchi più critici sarà nel momento in cui incontrerà Jana per la prima volta.

Jana decide di fare di testa sua con la cura di Eugenia

Cruz, più nervosa che mai, farà di tutto per ottenere informazioni da Eugenia sul motivo delle sue crisi e sul perché è stata così male quando ha visto Jana. La nobildonna avrà un mancamento quando si ritroverà tra le mani la fotografia di Dolores, la madre di Jana, nella quale compare al suo fianco proprio Eugenia: le due donne si conoscevano?

Intanto Jana penserà di aiutare Eugenia abbassando il dosaggio delle sue medicine, ma non farà altro che aumentare le crisi di quest'ultima, come le farà notare Maria. Manuel, nel frattempo, informerà Jana della decisione di Jimena di lasciare La Promessa per qualche tempo, ribadendole il grande amore che prova nei suoi confronti.

Teresa in pericolo nelle prossime puntate della soap opera La Promessa

Dopo aver distrutto la vita a Pia, il padre della marchesa si fisserà con Teresa e cercherà di farla capitolare puntando sul suo carisma. Pia proverà a mettere in guardia la domestica, ma Petra interverrà subito, dicendole che non devono intromettersi nelle faccende private dei loro signori.

Anche Padre Camilo continuerà a comportarsi in maniera ambigua e chiederà a Petra di avere accesso alla biblioteca della villa: che cosa starà cercando?