La soap opera La Promessa narra la storia di Jana, alla ricerca del fratello scomparso e della verità sulla morte di sua mamma Dolores. La soap opera piace moltissimo al pubblico di Canale 5, che vorrebbe un seguito anche dopo la pausa estiva.

Le anticipazioni dei prossimi episodi raccontano che Jana incontra Curro mentre Manuel è costretto a sposarsi. Le trame prenderanno una svolta inaspettata dopo questi due importanti eventi: di seguito, i dettagli.

La Promessa anticipazioni prossime puntate: Jana soffre per Manuel

La situazione economica dei baroni è disastrosa, ma Cruz riceve una proposta da una ricca famiglia: se farà sposare Manuel con Jimena, la dote della ragazza sarà sua.

In un primo momento, il giovane non avrà alcuna intenzione di accontentare la sua famiglia, ma successivamente le cose cambieranno.

Stando infatti alle nuove anticipazioni della soap La Promessa, Manuel cederà alle continue pressioni di Cruz e finirà con l'accettare di sposare Jimena. Peccato che sia innamorato di Jana, alla quale prometterà amore eterno.

Quando Jana verrà a sapere che Manuel ha accettato di sposare la figlia dei baroni Infantes, non riuscirà a sopportare il dolore e la rabbia. Non potrà tuttavia fare nulla per evitare le nozze combinate e così proverà a concentrarsi sulla sua primaria missione, ovvero dimostrare che Curro è suo fratello. A tal proposito, una visita alla villa rimescolerà le carte in tavola, facendo tremare Cruz.

La Promessa spoiler: la sorella di Cruz è la mamma di Curro

La sorella di Cruz arriverà alla villa senza alcun preavviso, sconvolgendo ogni dinamica già labile. La donna si chiama Eugenia ed è la madre di Curro. La servitù viene adeguatamente istruita per accoglierla e gestirla al meglio, visto che è molto malata.

Intanto, Pia e Mauro si alleano per proteggere Teresa dal barone dei Linaja.

L'ingenua cameriera non immagina le vere intenzioni che nasconde l'uomo, considerandolo come un affascinante gentiluomo.

Jana non smette di essere trattata a pesci in faccia da Curro, che le lancia un vassoio di dolci per poi costringerla a scusarsi. La sfortunata fanciulla non può far altro che piangere tra le braccia della fidata amica Maria.

Manuel trova l'anello di Tomas: nuove puntate La Promessa

Continuando con le anticipazioni dei prossimi episodi de La Promessa, Manuel trova l'anello nuziale di Tomas nel bagno della camera da letto che ha condiviso con Jimena la prima notte di nozze. Essendo una prova chiave, corre ad avvisare Funes, così da poter dare una svolta alle indagini sulla morte di suo fratello.

Jana invece prova a instaurare un rapporto di fiducia con Eugenia, la madre di Curro. Quello che verrà a sapere la farà rimanere senza fiato.