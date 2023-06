La promessa continua ad andare in onda su Canale 5 e la nuova soap spagnola sta già conquistando una buona fetta di telespettatori grazie alle sue trame avvincenti. Dando uno sguardo alle anticipazioni spagnole, i colpi di scena non mancheranno e mentre Manuel e Jimena saranno sempre più vicini al matrimonio, Leonor tenterà di togliersi la vita lanciandosi da una torre del palazzo. Le novità non finiranno qui, perché il perfido Barone metterà gli occhi anche su Teresa, mettendo in allarme Pia e Romulo.

Anticipazioni La promessa: Jimena e Manuel prossimi alle nozze

Le anticipazioni de La promessa provenienti dalle puntate in onda in Spagna raccontano che presto molte cose cambieranno al palazzo di Cordoba. Alonso e Cruz riusciranno a far capire a Manuel che l'unico modo per salvare le sorti finanziarie della famiglia è sposare Jimena. Il ragazzo sembrerà convinto e arriverà anche la proposta di matrimonio per la vedova di suo fratello. I preparativi per le nozze andranno avanti e Jana non potrà nascondere il suo dolore per tutto questo. Manuel, dal canto suo, non riuscirà a stare a lungo lontano dalla cameriera e proverà a riavvicinarsi a lei mettendola a disagio.

Anticipazioni prossime puntate: Leonor disperata all'idea di aver perso Mauro

Le prossime puntate de La promessa vedranno al centro delle scene anche Leonor che vivrà un momento molto doloroso per lei. La donna scoprirà che Mauro e Teresa sono sposati e la sofferenza sarà insopportabile, tanto che cadrà in una profonda depressione.

Dopo la fine della sua storia d'amore con Mauro, Leonor camminerà in lacrime per il palazzo e a nulla serviranno le parole di conforto di suo cugino Curro. In un impeto di dolore, Leonor salirà sulla torre più alta del palazzo, decisa a lanciarsi nel vuoto. Fortunatamente, il cugino arriverà in tempo e riuscirà ad impedire il peggio, ma i marchesi si domanderanno cosa possa aver portato a tanta disperazione.

Il Barone inizierà ad avvicinarsi sempre di più a Teresa

Le anticipazioni de La promessa rivelano che nelle prossime puntate i riflettori saranno concentrati anche sul Barone. Il perfido protagonista sarà sempre più vicino a Teresa e questo desterà una forte preoccupazione in Pia e Romulo che si impegneranno a proteggere la ragazza. Il Barone finirà anche nel mirino di Jana che sarà convinta di affrontarlo dopo aver scoperto che Curro è suo fratello Marcos e che il barone era collegato al suo rapimento. Maria, tuttavia, farà cambiare idea alla ragazza perché il Barone è molto potente e sarebbe pericoloso sfidarlo senza prove. Romulo e Pia, invece, faranno di tutto per allontanare Teresa dall'uomo, ma quest'ultima si arrabbierà con loro. La giovane, infatti, difenderà il Barone definendolo un gentiluomo, ignara delle violenze e degli abusi che ha dovuto subire Pia.