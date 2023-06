In Terra Amara Züleyha non avrebbe mai creduto che Demir potesse realmente diventare l'amore della sua vita e invece sarà così. Dopo la morte di Yilmaz i due si avvicineranno notevolmente e l'attrazione fisica sarà alle stelle. Nessuno si sarebbe mai aspettato questo epilogo, ma Züleyha e Demir finalmente potranno essere una famiglia a tutti gli effetti.

Sevda aiuta Demir e Züleyha ad avvicinarsi

La vita sentimentale di Züleyha subirà uno scossone. La morte di Yilmaz spezzerà il suo cuore in mille pezzi, ma la ragazza riuscirà a risanare il suo stato d'animo velocemente grazie a Demir.

I due non si sono mai realmente amati, il loro matrimonio è sempre stato una forzatura, ma dopo la morte di Yilmaz si avvicineranno sul serio e tra loro scoccherà la scintilla.

Anche Sevda si accorgerà che tra i due c'è una bella alchimia e inizierà a spettegolare in merito alla vita della giovane. Le chiederà perché non dormono insieme, in fondo sono una coppia sposata e devono vivere come tale.

Demir si fa coraggio e si lascia andare con Züleyha

Züleyha sarà sincera e confesserà a Sevda che al più presto vorrebbe dormire con il marito e si sentirà in colpa per il fatto che ciò non accada. Sevda, così, si trasformerà in una sorta di Cupido e andrà a parlare con Demir.

L'uomo sarà chiaro con Sevda: non si fa totalmente avanti con Züleyha perché dubita ancora dei suoi sentimenti.

Per la donna Demir sbaglia: se vuole essere felice deve anche rischiare. Allora Demir si farà forza e andrà nella camera da letto della moglie.

Demir e Züleyha felici dopo aver trascorso una notte di passione insieme

Demir andrà nella camera di Züleyha. Lei, quando lo vedrà entrare, si avvicinerà a lui e sarà palese che tra i due ci sia una forte chimica.

Demir le tenderà la mano e Züleyha la prenderà senza pensarci due volte. Si abbracceranno e inizieranno a baciarsi.

In un attimo scoppierà la passione e i due si lasceranno andare, al punto che trascorreranno la notte insieme. "Ti amerò per sempre", sarà questa la frase che i sue si scambieranno reciprocamente: forse per la coppia è finalmente arrivato il momento di vivere una storia fatta di serenità.

La felicità della coppia e l'ossessione di Ümit per Demir

La mattina seguente Demir e Züleyha si sveglieranno teneramente abbracciati, e sarà il piccolo Adnan a fare da sveglia correndo nella loro camera. La famiglia Yaman finalmente sarà felice e tutto il dolore farà solamente parte del passato.

I due, però, molto presto dovranno andare incontro a una serie di problemi. Il più pericoloso porta il nome di Ümit. La dottoressa si prenderà una bella sbandata per Demir, quasi ossessiva, portando nella vita del giovane solamente tanti guai.